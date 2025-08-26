Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον, μίλησε μετά την έφοδο του FBI στο σπίτι του την περασμένη εβδομάδα, στηλιτεύοντας τη στάση του προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας.

Το FBI έκανα έφοδο στο σπίτι του πρώην συμβούλου του Τραμπ, στη Μπεθέσντα του Μέριλαντ, και στο γραφείο του στην Ουάσινγκτον, την Παρασκευή το πρωί, στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με απόρρητα έγγραφα.

Στα πρώτα του σχόλια μετά την έφοδο, ο Μπόλτον έγραψε ένα άρθρο γνώμης τη Δευτέρα στην εφημερίδα Washington Examiner, στο οποίο κατακεραυνώνει την πολιτική του Τραμπ για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά τις συναντήσεις του με τους αντίστοιχους ηγέτες των δύο χωρών.

«Η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία σήμερα δεν είναι πιο συνεκτική από ό,τι ήταν την περασμένη Παρασκευή, όταν η κυβέρνησή του εκτέλεσε εντάλματα έρευνας στο σπίτι και το γραφείο μου», ξεκίνησε ο Μπόλτον. «Καθώς καταρρέουν σε σύγχυση και βιασύνη, οι διαπραγματεύσεις του Τραμπ μπορεί να βρίσκονται στα τελευταία τους στάδια, μαζί με την εκστρατεία του για το Νόμπελ Ειρήνης».

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα. «Ο φρενήρης ρυθμός με τον οποίο ο Τραμπ προσπάθησε να επιλύσει έναν εξαιρετικά περίπλοκο πόλεμο τις τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν ένα από τα πολλά σημαντικά λάθη», τόνισε ο Μπόλτον.

Η συνάντηση, την οποία πολλοί θεώρησαν ως νίκη toy Πούτιν, δεν οδήγησε σε καμία συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Μετά από αυτή τη σύνοδο κορυφής, ο Τραμπ έκανε μια «εκπληκτική στροφή 180 μοιρών», συνέχισε ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εγκατέλειψε τις προηγούμενες απειλές του για επιβολή κυρώσεων ή δασμών σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Λίγες μέρες αργότερα, ο Τραμπ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μια ομάδα Ευρωπαίων ηγετών στο Λευκό Οίκο. Στη συνέχεια, ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να οργανώσει μια τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν, τον Ζελένσκι και τον ίδιο.

«Τίποτα από αυτά δεν ήταν ρεαλιστικό και δεν φαίνεται πιθανό να πραγματοποιηθεί κάποια συνάντηση στο άμεσο μέλλον», κατήγγειλε ο Μπόλτον.

Στη συνέχεια, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «οι προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ τις τελευταίες δύο και πλέον εβδομάδες μπορεί να μας έχουν απομακρύνει περισσότερο από την ειρήνη και μια δίκαιη λύση για την Ουκρανία από ό,τι πριν».

Πηγή: Independent

