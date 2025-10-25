Με χιουμοριστική διάθεση σχολίασε ο Τζορτζ Κλούνεϊ την πρόσφατη ληστεία κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου, δηλώνοντας ότι νιώθει «περήφανος» για τους δράστες. Ο ηθοποιός συνέκρινε το περιστατικό με τις κινηματογραφικές ληστείες της σειράς «Ocean’s».

George Clooney says the "Ocean's Fourteen" script is done and jokes that the franchise now has to live up to the Louvre heist.



George Clooney says the "Ocean's Fourteen" script is done and jokes that the franchise now has to live up to the Louvre heist.

"It was cool. I mean, it's terrible. But if you're a professional thief like I am, I was very proud of those guys."

October 24, 2025

Σε δηλώσεις του το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Jay Kelly» στο φεστιβάλ AFI, ο Κλούνεϊ, χαμογελώντας, είπε χαρακτηριστικά: «Αν είσαι επαγγελματίας ληστής, όπως εγώ… Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους».

Αναφερόμενος στον ρόλο του Ντάνι Όσιαν, αρχηγού των ληστών στην τριλογία «Ocean’s», αστειεύτηκε επίσης πως, όταν τον ρώτησαν αν η ληστεία μπορεί να εμπνεύσει νέα ταινία, απάντησε γελώντας: «Νομίζω ότι πρέπει να ληστέψουμε το Λούβρο».