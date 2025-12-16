Ενα στιγμιότυπο από την πρόσφατη διπλωματική συνάντηση μεταξύ της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Mελόνι και του προέδρου της Μοζαμβίκης Ντανιέλ Τσάπο έχει γίνει viral – και έχει να κάνει με το ύψος τους.

Καθώς οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία στη Ρώμη, η Mελόνι κοίταξε τον Τσάπο με μια έκφραση που οι θεατές ερμήνευσαν ως έκπληξη ή σοκ, τραβώντας αμέσως την προσοχή του διαδικτύου. Το βίντεο, που μοιράστηκε ευρέως με χιουμοριστικές επεξεργασίες και λεζάντες, δείχνει μια έντονη αντίθεση στο ύψος μεταξύ των δύο αφού η Ιταλίδα πρωθυπουργός είναι περίπου 1.60 μ. ενώ ο Πρόεδρος Τσάπο έχει ύψος πάνω από δύο μέτρα (περίπου 2.03 ή 2.04 μ.).

Advertisement

Advertisement

Η συνάντησή τους επικεντρώθηκε στη διμερή συνεργασία των δύο χωρών, αλλά η αντίδραση της Μελόνι πυροδότησε ένα κύμα meme στο διαδίκτυο.