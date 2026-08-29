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Η ίδια υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά του αθλητή κλιμακώθηκε γρήγορα, προκαλώντας της έντονη ανησυχία και οδηγώντας τη στην απόφαση να διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί του.

Μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας της, η ηθοποιός δέχθηκε διαδικτυακές επιθέσεις, ενώ ισχυρίζεται ότι επικοινώνησαν μαζί της και άλλες γυναίκες με παρόμοιες εμπειρίες.

Η Φαρσάντ συνδέει τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή με την υποκριτική στάση του καθεστώτος, υπογραμμίζοντας τις αντιφάσεις μεταξύ της δημόσιας εικόνας του αθλητή και των ιδιωτικών του πράξεων.

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Από ένα φαινομενικά αθώο μήνυμα στα social media σε μια σειρά από καταγγελίες που η ίδια χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σοβαρές. Η Ιρανοαμερικανίδα ηθοποιός Τζούελ Φαρσάντ, γνωστή από την τρίτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Euphoria», υποστηρίζει ότι ο Ιρανός διεθνής ποδοσφαιριστής Ραμίν Ρεζαεϊάν της έστειλε προσωπικά μηνύματα που από το αρχικό φλερτ εξελίχθηκαν σε πιεστικές και σεξουαλικού περιεχομένου απαιτήσεις.

Η ηθοποιός, η οποία ζει στο Λος Άντζελες και έχει διατελέσει Miss California, μίλησε αποκλειστικά στη Daily Mail και περιέγραψε λεπτομερώς την επικοινωνία που, σύμφωνα με την ίδια, είχε με τον ποδοσφαιριστή.

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Η Φαρσάντ λέει ότι έλαβε το πρώτο μήνυμα από τον Ρεζαεϊάν στα τέλη Ιουνίου, όταν το Ιράν εξακολουθούσε να συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αρχικά, όπως περιγράφει, η συζήτηση ήταν απολύτως αθώα. Εκείνη του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα, εκείνος την ευχαρίστησε και τα μηνύματα μεταξύ τους ανταλλάσσονταν με μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Κάποια στιγμή, όμως, σύμφωνα με την ηθοποιό, ο τόνος άλλαξε.

«Μια μέρα έλαβα ένα μήνυμα από τον Ραμίν που έλεγε: “Πού μένεις; Είσαι τόσο σέξι;”», υποστηρίζει.

Η ίδια αρχικά δεν ανησύχησε. «Δεν το σκέφτηκα ιδιαίτερα, γιατί στην αρχή πίστευα ότι η συζήτησή μας αφορούσε απλώς την ιρανική ομάδα. Όταν λοιπόν άρχισε να με φλερτάρει, σκέφτηκα απλώς: “Εντάξει, είναι ένα ωραίο κομπλιμέντο”», αναφέρει.

Η Φαρσάντ του είπε ότι μένει στο Λος Άντζελες και, όπως υποστηρίζει, ο ποδοσφαιριστής τη ρώτησε αν θα ήθελε να τον συναντήσει στο Παρίσι. Εκείνη απάντησε διστακτικά «ίσως».

Σύμφωνα με την καταγγελία της, στη συνέχεια η συζήτηση πήρε απότομα μια πολύ διαφορετική τροπή. «Αντί για χαριτωμένα, φλερτ μηνύματα, όπως “ναι, θα ήταν ωραίο να συναντηθούμε και να μιλήσουμε”, μετατράπηκε σε: “Σου αρέσει να κάνεις σεξ με κορίτσια; Έχεις πάει με κορίτσια; Και μπορείς να μου στείλεις ένα βίντεο με εσένα να αυνανίζεσαι;”».

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«Απλώς πήγε από το μηδέν στο 100», λέει η ηθοποιός. «Πώς πας από το “Θέλεις να με δεις στο Παρίσι;” στο “Στείλε μου ένα βίντεο με εσένα να αυνανίζεσαι;”».

Η ίδια αποφάσισε να σταματήσει να απαντά, ελπίζοντας ότι ο ποδοσφαιριστής θα αντιλαμβανόταν ότι η κατάσταση την έκανε να αισθάνεται άβολα.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, τα μηνύματα συνεχίστηκαν. Ο Ρεζαεϊάν φέρεται να της έστελνε επανειλημμένα μέχρι αργά τη νύχτα, ρωτώντας την για τις σεξουαλικές της εμπειρίες και αν είχε συμμετάσχει σε όργια.

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«Απλώς συνέχιζα να λέω όχι», λέει η Φαρσάντ. «Του έλεγα: “Όχι, δεν μπορώ να σου στείλω τίποτα. Είμαι ηθοποιός, είμαι μοντέλο. Δεν θέλω να διαρρεύσει κάτι”».

Η ηθοποιός υποστηρίζει ότι αισθάνθηκε τόσο μεγάλη πίεση, ώστε έφτασε κοντά στο να συμφωνήσει να συναντήσει τον Ρεζαεϊάν. Ωστόσο, όπως λέει, αποφάσισε να ψάξει περισσότερες πληροφορίες για εκείνον και ισχυρίζεται ότι εντόπισε ανησυχητικές αναφορές που τον συνέδεαν με προηγούμενες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκες και νεαρά κορίτσια.

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Μετά την επιστροφή του στο Ιράν, σύμφωνα με την ίδια, ο ποδοσφαιριστής συνέχισε να της στέλνει μηνύματα, αυτή τη φορά από ιδιωτικό λογαριασμό στο Instagram.

«Τον είδα να αρχίζει να διαγράφει μηνύματα και σκέφτηκα: “Περίμενε, αυτό είναι πραγματικά περίεργο”. Απενεργοποιούσα τη λειτουργία εξαφάνισης μηνυμάτων και εκείνος την ενεργοποιούσε ξανά».

«Τότε σκέφτηκα: “Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι ασφαλές να του μιλάω άλλο”, γιατί προφανώς υπάρχει κάτι περισσότερο από πίσω», περιγράφει.

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Η Φαρσάντ υποστηρίζει ακόμη ότι ο Ρεζαεϊάν τη ρώτησε εάν θα δεχόταν να φέρει άλλες γυναίκες σε μια σχέση.

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Για την ίδια, εκεί ήταν που άλλαξε εντελώς η εικόνα που είχε σχηματίσει για το ταξίδι στο Παρίσι.

«Η συζήτηση που έκανε μαζί μου για τα όργια και για το αν ήμουν εντάξει με άλλες γυναίκες, ήταν η στιγμή που κατάλαβα ότι το Παρίσι δεν αφορούσε απλώς εμάς τους δύο».

«Ήταν περισσότερο μια κατάσταση σαν trafficking και θα υπήρχαν και άλλα κορίτσια εκεί», υποστηρίζει.

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«Σκέφτηκα: “Α, θέλεις ουσιαστικά να αναλάβω να φέρω και άλλα κορίτσια, ενώ θα υπάρχουν ήδη και άλλες γυναίκες εκεί”. Ήταν πολύ “τύπου Έπσταϊν”», λέει χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο διάστημα, η ηθοποιός υποστηρίζει ότι διαπίστωσε πως ο Ρεζαεϊάν ταξίδευε μαζί με τον Ιρανό influencer Σάσα Σομπανί, γιο πρώην αξιωματούχου των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Η ίδια αναφέρει ότι είδε φωτογραφίες των δύο ανδρών μαζί, δίπλα στο ίδιο ιδιωτικό αεροσκάφος. Αργότερα, σύμφωνα με την περιγραφή της, δημοσιεύτηκε στο Twitter φωτογραφία τους από το Σεν Τροπέ.

«Ο Σάσα ανέβαζε φωτογραφίες από τα πάρτι και η τοποθεσία ήταν ακριβώς η ίδια με αυτή που έβλεπα από τον ιδιωτικό λογαριασμό του Ραμίν», υποστηρίζει.

Η Φαρσάντ χαρακτηρίζει τον Ρεζαεϊάν «χρυσό παιδί» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια εικόνα του βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη συμπεριφορά που, όπως λέει, αντιμετώπισε η ίδια στις ιδιωτικές συνομιλίες τους.

Ως παράδειγμα αναφέρει τις εμφανίσεις του σε φιλοκαθεστωτικές συγκεντρώσεις, αλλά και δημόσιες δηλώσεις του μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Σύμφωνα με την ίδια, ο Ρεζαεϊάν εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεόραση και εξέφρασε τη θλίψη του, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται ως «στρατιώτης του Ιράν στην εθνική ομάδα».

Για την ηθοποιό, η αντίθεση αυτή είναι δύσκολο να εξηγηθεί.

«Γεννήθηκα στο Ιράν και έζησα εκεί μέχρι τα 18 μου, οπότε έχω προσωπικά τραυματιστεί από το καθεστώς. Με έχουν συλλάβει επειδή έδειχνα τα μαλλιά μου ή επειδή έβγαζα φωτογραφία ένα τζαμί. Το έχω ζήσει προσωπικά», λέει.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η εμπειρία της με τον Ρεζαεϊάν την έκανε να αναρωτηθεί πώς ένας άνθρωπος που εμφανίζεται τόσο στενά συνδεδεμένος με το καθεστώς μπορεί να συμπεριφέρεται τόσο διαφορετικά ιδιωτικά.

Όταν η Φαρσάντ αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την εμπειρία της μέσω Instagram Story, υποστηρίζει ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα επιθέσεων.

«Δημιουργήθηκε ένα κανάλι στο Telegram όπου έλεγαν ότι υπάρχει φετβά εναντίον μου και ότι στην πραγματικότητα είμαι κρυφή πράκτορας της Mossad», λέει.

Όπως υποστηρίζει, άνδρες την προσέβαλαν και έλεγαν ότι ο Ραμίν «άξιζε να έχει ό,τι ήθελε», ενώ κάποιοι φέρεται να της έγραψαν ότι έπρεπε να είχε «ανοίξει τα πόδια της και να τον άφηνε να κάνει ό,τι θέλει» και ότι δεν θα έβρισκε ποτέ κάποιον καλύτερο από εκείνον.

Η ίδια υποστηρίζει ότι δέχθηκε επιθέσεις και από γυναίκες, οι οποίες την κατηγορούσαν ότι λέει ψέματα, την έβριζαν και της έλεγαν να αυτοκτονήσει.

«Ένιωθα σαν να με λιθοβολούν μέχρι θανάτου», λέει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, μέσα σε αυτό το κύμα αντιδράσεων, η Φαρσάντ υποστηρίζει ότι αρκετές άλλες γυναίκες επικοινώνησαν μαζί της και ισχυρίστηκαν ότι είχαν λάβει και εκείνες μηνύματα από τον Ρεζαεϊάν, μεταξύ άλλων και αιτήματα για αποστολή άσεμνων φωτογραφιών.

Η ηθοποιός συνέδεσε τις καταγγελίες της με τη γενικότερη κατάσταση στο Ιράν και την αντιμετώπιση των γυναικών από το καθεστώς.

«Αυτό είναι η ουσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Προσποιούνται ότι είναι θεοί και προφήτες, ότι δεν έχουν τους δικούς τους Τζέφρι Έπσταϊν ή Ντίντι, ότι βρίσκονται πάνω από όλα αυτά… Όμως ιδιωτικά κάνουν χειρότερα πράγματα από εκείνους», υποστηρίζει.

«Δεν καταλαβαίνουν την ελευθερία. Έτσι, όταν βλέπουν μια ελεύθερη γυναίκα, σκέφτονται: “Α, είναι εντάξει με όλα αυτά που βλέπω στο πορνό”».

Στη συνέχεια αναφέρεται στη Μαχσά Αμινί, η υπόθεση της οποίας προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

«Γιατί πρέπει μια γυναίκα να δολοφονείται, όπως η Μαχσά Αμινί, επειδή δείχνει τα μαλλιά της, και την ίδια στιγμή ο Ραμίν να προστατεύεται από το καθεστώς και να συμπεριφέρεται όπως θέλει;» διερωτάται.

«Επειδή είναι το χρυσό παιδί τους. Είναι ο παίκτης τους και τους εκπροσωπεί στα μέσα ενημέρωσης. Γιατί ισχύουν διαφορετικά μέτρα γι’ αυτόν;» προσθέτει.

Η Τζούελ Φαρσάντ υποστηρίζει τέλος ότι ο Ραμίν Ρεζαεϊάν δεν έχει αρνηθεί πως της έστειλε τα συγκεκριμένα μηνύματα.

«Δεν ντρέπεται για αυτό που έκανε. Πιστεύει ότι αυτό που έκανε ήταν μέσα στα όρια της λογικής και του νόμου και ότι το δικαιούται», λέει.

Ο Ραμίν Ρεζαεϊάν έχει κληθεί να σχολιάσει τις καταγγελίες.

Με πληροφορίες από τη Daily Mail