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Τα μισά παιδιά του κόσμου εκτίθενται σήμερα ταυτόχρονα σε τουλάχιστον τρεις αλληλεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους που απειλούν την υγεία, την εκπαίδευση και την επιβίωσή τους, σύμφωνα με έκθεση της Unicef.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα παιδιά αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο έντονα τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, όπως καύσωνες, καταιγίδες, πλημμύρες και ξηρασίες, με περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο να βρίσκονται εκτεθειμένα ταυτόχρονα σε τουλάχιστον τρεις από αυτούς τους κινδύνους.

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Nearly half of the world’s children – or 1.1 billion – are exposed to at least three overlapping climate hazards, threatening their health, education and survival.



Learn more in our new report: The Children’s Climate Risk Report 2026. https://t.co/y65ycrPaZ9 — UNICEF (@UNICEF) June 16, 2026

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που δημοσιοποίησε ο ΟΗΕ από την Παπούα Νέα Γουινέα, όπου παιδιά αναγκάζονται να κολυμπούν μέσα από ποτάμι με κροκόδειλους για να φτάσουν στο σχολείο τους, μετά την καταστροφή μιας βασικής πεζογέφυρας από έντονες βροχοπτώσεις που δεν αντικαταστάθηκε ποτέ.

Σύμφωνα με το προσωπικό της Unicef που επισκέφθηκε την περιοχή, υπάρχουν μερικές μικρές βάρκες στην κοινότητα, όμως χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για τα μικρότερα παιδιά. Σύμφωνα με τη Unicef, η κοινότητα δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα για την αντικατάσταση της γέφυρας, η οποία είχε παρασυρθεί το 2012, ενώ τα προβλήματα επιδεινώνονται λόγω της κλιματικής κρίσης.

Η έκθεση Children’s Climate Risk Report καταγράφει ότι η άνοδος της θερμοκρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα ασκούν αυξανόμενη πίεση στις υποδομές, με δρόμους και γέφυρες να πλήττονται όλο και περισσότερο, γεγονός που έχει σοβαρές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν κάθε παιδί στον κόσμο, ακόμη και σε χώρες υψηλού εισοδήματος, εκτίθεται πλέον σε τουλάχιστον έναν κλιματικό κίνδυνο, ενώ 123.000 παιδιά αντιμετωπίζουν περισσότερους από έξι κινδύνους κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Η εκτελεστική διευθύντρια της Unicef, Κάθριν Ράσελ, δήλωσε ότι οι ζωές των παιδιών ανατρέπονται συνεχώς από καύσωνες, πυρκαγιές, ξηρασίες και πλημμύρες, επισημαίνοντας ότι «τα μισά παιδιά του κόσμου ζουν με τουλάχιστον τρεις αλληλεπικαλυπτόμενες κλιματικές απειλές που διαμορφώνουν την καθημερινότητά τους». Η Unicef ανέλυσε την έκθεση των παιδιών σε οκτώ κλιματικούς κινδύνους: παράκτιες πλημμύρες, ξηρασία, ακραία ζέστη, πυρκαγιές, καύσωνες, πλημμύρες ποταμών, αμμοθύελλες και καταιγίδες σκόνης, καθώς και τροπικές καταιγίδες.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η περιοχή του Σαχέλ στην Αφρική, όπου περισσότερα από 4 εκατομμύρια παιδιά αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα καύσωνες, ακραία ζέστη και αμμοθύελλες, ενώ στην Ασία, σε χώρες όπως το Μπανγκλαντές, η Μιανμάρ και το Πακιστάν, τα παιδιά εκτίθενται σε περισσότερους κλιματικούς κινδύνους από κάθε άλλη περιοχή του κόσμου.

Η Unicef καλεί κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων και να ενισχύσουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, δίνοντας προτεραιότητα στις υπηρεσίες που είναι κρίσιμες για την καθημερινότητα και την προστασία των παιδιών.

Με πληροφορίες από The Guardian, Reuters