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Μια σημαντική αλλαγή στο νομικό και κοινωνικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση με τα ζώα συντροφιάς φέρνει ο δήμος της Βενετίας. Με νέο κανονισμό που εγκρίθηκε πρόσφατα, οι δημότες της ιστορικής ιταλικής πόλης θα μπορούν πλέον να κηδεύονται μαζί με τα κατοικίδια, καθώς επιτρέπεται η τοποθέτηση τόσο της τέφρας τους στους οικογενειακούς τάφους όσο και της φωτογραφίας του νεκρού με το ζώο.

Η απόφαση του ιστορικού δήμου της Ιταλίας για τα νεκροταφεία της Βενετίας αφορά κατοικίδια όπως σκύλους, γάτες, μικρά πτηνά και ψάρια, αλλά και χελώνες, νυφίτσες και ερπετά περιορισμένων διαστάσεων.

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Όπως προβλέπεται, η τέφρα των κατοικίδιων θα τοποθετείται σε ειδική τεφροδόχο, η οποία θα μπορεί να βρίσκεται πάνω ή δίπλα στο μνήμα του κηδεμόνα τους, ακόμη και μέσα σε τάφους και οστεοφυλάκια, χωρίς ωστόσο να έρχεται ποτέ σε απευθείας επαφή με ανθρώπινα λείψανα.

A Venezia ceneri di cani e gatti accanto alle tombe dei proprietari. La nuova disciplina del Comune comprende tutti gli animali d’affezione #ANSA https://t.co/mjcGQ1NW1L October 5, 2026

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στη σχέση των ανθρώπων με τα ζώα συντροφιάς.

Όπως επισημαίνει ο δήμος της Βενετίας, «τα τελευταία χρόνια στην κοινωνία αυξήθηκε η ευαισθησία προς τα κατοικίδια ζώα», τα οποία πλέον «δεν θεωρούνται απλά αγαθά, αλλά σημαντικά μέλη της οικογενειακής ζωής των ανθρώπων, μέρος του συναισθηματικού τους κόσμου».

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται πλέον τόσο στην ιταλική όσο και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία αναγνωρίζει την αξία της σχέσης των ανθρώπων με τα κατοικίδιά τους, αλλά και το δικαίωμα των ζώων να ζουν υπό κατάλληλες συνθήκες.