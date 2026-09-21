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Ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Ζουΐν υποστηρίζει ότι το τρέχον ποσό δεν επαρκεί για να περιορίσει αποτελεσματικά τον υπερτουρισμό που πλήττει την πόλη.

Οι τοπικές Αρχές επιδιώκουν μέσω του μέτρου να ελέγξουν τη ροή των επισκεπτών και να μειώσουν τις πιέσεις που προκαλεί ο μαζικός τουρισμός.

Το τελικό ύψος της χρέωσης για το 2027 θα οριστικοποιηθεί έπειτα από διαβουλεύσεις και συμφωνία με την ιταλική κυβέρνηση.

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Η Βενετία εξετάζει την επέκταση του τέλους εισόδου για τους τουρίστες, με εφαρμογή του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στο έτος, αλλά και σημαντική αύξηση της ημερήσιας χρέωσης, η οποία θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 30 ευρώ (34 δολάρια).

Την πρόθεση αυτή αποκάλυψε ο δημοτικός σύμβουλος Προϋπολογισμού και Φορολογίας της Βενετίας, Μικέλε Ζουΐν, ο οποίος υποστήριξε ότι το σημερινό τέλος, ύψους 5 έως 10 ευρώ, είναι πλέον πολύ χαμηλό ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως μέτρο κατά του υπερτουρισμού.

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Ο ίδιος διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το νέο ύψος της χρέωσης που θα ισχύσει το 2027 θα πρέπει προηγουμένως να συζητηθεί και να συμφωνηθεί με την ιταλική κυβέρνηση. «Η σημερινή χρέωση των 5-10 ευρώ είναι οικονομικά προσιτή σχεδόν για όλους. Ο κίνδυνος είναι να πάψει πλέον να έχει την αποτρεπτική Wirkung που υποτίθεται ότι πρέπει να έχει το συγκεκριμένο μέτρο», δήλωσε ο Ζουΐν στην κυριακάτικη έκδοση της περιφερειακής εφημερίδας Il Gazzettino.

Σε δηλώσεις του που αναπαράχθηκαν ευρέως από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα, ο δημοτικός σύμβουλος ανέφερε ότι έχει συζητηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο η χρέωση να φτάσει τα 50 ευρώ. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, το τελικό ποσό θα μπορούσε να περιοριστεί σε ανώτατο ημερήσιο τέλος 30 ευρώ.

Πότε εφαρμόζεται το τέλος

Το τέλος εισόδου αφορά αποκλειστικά τους επισκέπτες που πραγματοποιούν ημερήσια εκδρομή στη Βενετία, χωρίς να διαμένουν στην πόλη, και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2024, αποτελώντας παγκόσμια πρωτοτυπία.

Οι τουρίστες που κάνουν έγκαιρα την κράτησή τους καταβάλλουν το χαμηλότερο ποσό, ενώ προβλέπονται και αρκετές εξαιρέσεις. Μεταξύ άλλων, δεν επιβαρύνονται με το τέλος παιδιά κάτω των 14 ετών.

Το 2026, το μέτρο εφαρμόστηκε σε επιλεγμένες ημέρες, από τις 3 Απριλίου έως τις 26 Ιουλίου, και συγκεκριμένα κατά τις ώρες 08:30 έως 16:00. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το μέτρο απέφερε στα δημοτικά ταμεία περισσότερα από 5,2 εκατομμύρια ευρώ, από την πώληση σχεδόν 680.000 εισιτηρίων εισόδου.

Στόχος η αντιμετώπιση του υπερτουρισμού

Η Βενετία αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια το φαινόμενο του υπερτουρισμού, ενώ παράλληλα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μείωση του μόνιμου πληθυσμού της.

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Οι τοπικές Αρχές υποστηρίζουν ότι το τέλος εισόδου δεν έχει μόνο εισπρακτικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των επισκεπτών. Στόχος του μέτρου είναι να ενθαρρύνει τους τουρίστες να αποφεύγουν τις περιόδους κατά τις οποίες η πόλη κατακλύζεται από επισκέπτες, όπως συμβαίνει για παράδειγμα κατά την αργία της Πρωτομαγιάς.

Η ενδεχόμενη επέκταση της περιόδου εφαρμογής του τέλους, σε συνδυασμό με την αύξηση της χρέωσης, εντάσσεται επομένως στην προσπάθεια των Αρχών να περιορίσουν τις πιέσεις που προκαλεί ο μαζικός τουρισμός σε μια πόλη που δέχεται εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ ταυτόχρονα βλέπει τον μόνιμο πληθυσμό της να μειώνεται.

Με πληροφορίες από Reuters

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