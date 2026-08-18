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Το Βιετνάμ επιδιώκει να μειώσει την αναλογία μεταξύ των βιολογικών φύλων κατά τη γέννηση στο φυσιολογικό επίπεδο των περίπου 106 αγοριών ανά 100 κορίτσια έως το 2035, σύμφωνα με ένα προσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που προτείνει τη λήψη μέτρων κατά των υπηρεσιών επιλογής φύλου και δράσεις για την αμφισβήτηση της μακρόχρονης προτίμησης προς τα αγόρια.

Το προσχέδιο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο για δημόσια διαβούλευση και εξετάστηκε από το πρακτορείο Reuters, θέτει ως στόχο τη μείωση της αναλογίας φύλων κατά τη γέννηση σε επίπεδο χαμηλότερο των 109 αγοριών ανά 100 κορίτσια έως το 2030 και, στη συνέχεια, στο φυσιολογικό επίπεδο έως το 2035.

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Η ανισορροπία υπέρ των αγοριών στην αναλογία φύλων κατά τη γέννηση στο Βιετνάμ συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια στις υψηλότερες στην Ασία.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, η αναλογία διαμορφώθηκε στα 112,2 αγόρια ανά 100 κορίτσια το 2016, κορυφώθηκε στο 114,8 το 2018 και υποχώρησε στο 110 το 2025.

Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων για την επίτευξη του στόχου περιλαμβάνονται η αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας που απαγορεύει την επιλογή φύλου του εμβρύου, οι εντατικότεροι έλεγχοι σε ιατρικές εγκαταστάσεις, η αυξημένη παρακολούθηση των διαδικτυακών διαφημίσεων για υπηρεσίες επιλογής φύλου, καθώς και εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού.

Το αρμόδιο υπουργείο απέδωσε την ανισορροπία στην αναλογία φύλων στο Βιετνάμ στην επίμονη προτίμηση για απόκτηση γιων, στην πίεση για γέννηση άρρενων κληρονόμων, στη μείωση του μεγέθους των οικογενειών και στην ευκολότερη πρόσβαση σε τεχνολογίες προγεννητικού προσδιορισμού του φύλου.

Το προσχέδιο προειδοποιεί ότι η παρατεταμένη υπεροχή του ανδρικού πληθυσμού ενδέχεται να προκαλέσει μακροπρόθεσμες δημογραφικές και κοινωνικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένων δυσκολιών σε ότι αφορά τον γάμο, αύξηση της ανισότητας μεταξύ των φύλων, της έμφυλης βίας, της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών, καθώς και ευρύτερων προκλήσεων για την κοινωνική σταθερότητα.