Credits: Instagram/skynews - Η στιγμή που η 25χρονη βρίσκεται πάνω στο ηλεκτρικό πατίνι και καλεί την φίλη της να ανέβει

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Περθ στην Αυστραλία καταδίκασε σε τέσσερα έτη φυλάκισης με δυνατότητα αναστολής την 25χρονη που οδηγούσε μεθυσμένη ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη πάνω σε έναν περαστικό και να τον οδηγήσει στον θάνατο.

Η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στην Αυστραλία λιγότερο από δύο μήνες, όταν στις 31 Μαΐου, η βραδινή της έξοδος κατέληξε σε τραγωδία και στοίχισε την ζωή στον πατέρα δύο μικρών παιδιών από το Περθ, που απλώς έτυχε να βρεθεί στην διαδρομή της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Sky News Australia, στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι η 25χρονη πέρασε ώρες πίνοντας με συναδέλφους σε ένα μπαρ με απεριόριστη κατανάλωση αλκοόλ. Στην συνέχεια, η νεαρή συνέχισε να πηγαίνει από το ένα μπαρ στο άλλο στο κέντρο της πόλης, μέχρι που της αρνήθηκαν την είσοδο σε ένα άλλο κατάστημα, περίπου στις 20:00 το βράδυ.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν την 25χρονη να οδηγεί το ηλεκτρικό πατίνι με επικίνδυνο τρόπο, κάνοντας ελιγμούς, αμέσως μετά την ενοικίαση, ενώ άφησε μία φίλη της να ανέβει πίσω, με τις δύο γυναίκες να δυσκολεύονται να κρατήσουν την ισορροπία τους.

Λίγα λεπτά αργότερα, η νεαρή χτύπησε τον πατέρα, ερχόμενη με μεγάλη ταχύτητα από πίσω, καθώς εκείνος στεκόταν σε μία διασταύρωση και περίμενε να διασχίσει τον δρόμο, μετά από ένα δείπνο που είχε με φίλους.

Από την πτώση, ο πολιτικός μηχανικός έπεσε άσχημα, χτυπώντας το κεφάλι στο πεζοδρόμιο και υπέστη βαριές εγκεφαλικές κακώσεις. Η φίλη της 25χρονης που επέβαινε στο ηλεκτρικό πατίνι εκσφενδονίστηκε και έμεινε αναίσθητη στο σημείο του δυστυχήματος, με κάταγμα στο κρανίο.

Η αστυνομία έκανε αλκοτέστ στην 25χρονη, το οποίο έδειξε ότι η νεαρή είχε πιει τρεις φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Την ίδια στιγμή, το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η σοβαρότητα του αδικήματος έγκειται στην απόφασή της να οδηγήσει ενώ γνώριζε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Αν οδηγείτε μεθυσμένοι με μεγάλη ταχύτητα… και συμβεί ατύχημα και κάποιος πεθάνει ή τραυματιστεί σοβαρά, αυτό δεν θεωρείται ατύχημα», ανέφερε η δικαστής. «Είστε υπεύθυνοι για το θάνατο αυτού του ατόμου, και αυτή είναι η αλήθεια για εσάς», πρόσθεσε.

Η 25χρονη, απόφοιτος ψυχολογίας και εγκληματολογίας, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση με δυνατότητα αναστολής και της αφαιρέθηκε το δικαίωμα οδήγησης για δύο χρόνια. Η ποινή της αναδρομικά ισχύει από την 1η Ιουνίου, ώστε να ληφθεί υπόψη ο χρόνος που έχει ήδη περάσει υπό κράτηση.

Πηγή: Sky News Australia

