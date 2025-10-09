Η στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει στους συγγενείς την επιστροφή όλων των ομήρων

Οι Ισραηλινοί συγγενείς υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τα χαρμόσυνα νέα για την επιστροφή όλων των ομήρων στην πατρίδα τους, μετά την συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς και έπειτα από την ειρηνευτική πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Οι όμηροι θα επιστρέψουν όλοι πίσω μέχρι την Δευτέρα», ανέφερε ο Αμερικανός Προέδρος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους Ισραηλινούς συγγενείς.

«Κύριε Πρόεδρε, πιστεύαμε σε εσάς, γνωρίζουμε ότι έχετε κάνει τόσα πολλά για εμάς στο παρελθόν, ακόμα και πριν γίνετε Πρόεδρος. Σας εμπιστευτήκαμε ότι θα φέρετε εις πέρας την αποστολή, μέχρι να γυρίσει και ο τελευταίος όμηρος στο σπίτι. Τα καταφέρατε, είναι απίστευτο. Σας ευχαριστούμε. Ο Θεός να ευλογεί εσάς και την Αμερική», ακούγονται να λένε οι Ισραηλινοί συγγενείς στον Αμερικανό Πρόεδρο.

Η τηλεφωνική κλήση ανάμεσα στους συγγενείς των ομήρων και τον Τραμπ έγινε με την βοήθεια του Χάουαρντ Λούτνικ, Αμερικανού αξιωματούχου, ο οποίος προετοίμασε τον Αμερικανό Πρόεδρο λέγοντάς του: «Πρόεδρε Τραμπ, έχω εδώ το καλύτερο κοινό στον κόσμο», με του Ισραηλινούς να σπεύδουν στη συνέχεια να τον ευχαριστήσουν για το έργο του.