Μετά από 100 ολόκληρα χρόνια, ύστερα από την πρώτη αναγνώριση του ως είδος ασπόνδυλου, ένας φακός κατάφερε να καταγράψει ένα μικρό σε ηλικία κολοσσιαίο καλαμάρι. Το βίντεο κατέγραψε ομάδα επιστημόνων του Schmidt Ocean Institute τον Μάρτιο, στο πλαίσιο ευρύτερης αναζήτησης νέων μορφών θαλάσσιας ζωής.

Πρόκειται ουσιαστικά για το μεγαλύτερο ασπόνδυλο στον πλανήτη, ξεπερνώντας και το γιγάντιο καλαμάρι. Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως το κολοσσιαίο καλαμάρι μπορεί να φτάσει τα 7 μέτρα μήκος και τα 500 κιλά βάρος, που όπως γράφει το sky news, ισοδυναμεί με το βάρος ενός Fiat 500. Για αυτό και το εν λόγω ασπόνδυλο αποτελεί το βαρύτερο, στο είδος του.

Το ζώο που απεικονίζει το βίντεο πρόκειται για μικρής ηλικίας καλαμάρι, μήκους μόλις 30 εκατοστών. Εντοπίστηκε σε βάθος 600 μέτρων, κοντά στα Νότια Νησιά Σάντουιτς στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό.

Το σκάφος Falkor του Schmidt Ocean Institute είναι αυτό που πέτυχε την πρώτη παγκόσμια καταγραφή του κολοσσιαίου καλαμαριού. Οι επιστήμονες κινηματογράφησαν το βίντεο, μέσω ενός τηλεχειριζόμενου οχήματος ονόματι SuBastian.

Η Δρ Kat Bolstad, η οποία βοήθησε στην επαλήθευση του βίντεο, λέει ότι – μέχρι τώρα – κολοσσιαία καλαμάρια είχαν βρεθεί κυρίως ως θηράματα σε στομάχια φαλαινών και θαλάσσιων πτηνών.

