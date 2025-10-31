Για γερά νεύρα είναι οι εικόνες από πτήση αεροπλάνου της ΝΟΑΑ (National Oceanic and Atmospheric Administration) μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Melissa.

Οι νεκροί από τον τυφώνα είχαν φτάσει τους 49 την Πέμπτη, σύμφωνα με επίσημες πηγές. Ο τυφώνας έσπειρε τον όλεθρο σε μεγάλο μέρος της βόρειας Καραϊβικής, επιταχύνοντας καθώς περνούσε τις Βερμούδες.

Οι αρχές στην Αϊτή, που δεν επλήγη άμεσα μα βίωσε ημέρες καταρρακτωδών βροχών, ανέφεραν τουλάχιστον 30 νεκρούς και 20 επιπλέον αγνοούμενους. Τουλάχιστον 23, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά, σκοτώθηκαν στο Πετί Γκοάβε της Αϊτής μετά από υπερχείλιση ποταμού. Το υπουργείο Πληροφόρησης της Τζαμάικα ανέφερε τουλάχιστον 19 θανάτους, μα είπε πως οι αρχές συνέχιζαν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η καταιγίδα άφησε εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα και ξήλωσε σκεπές.

Ever wondered what it’s like to fly into the eye of a hurricane?



NOAA and their trusty plane, Kermit, just gave us a front-row seat to the chaos inside the eye of #Melissa….. and let’s just say, this was no smooth flight. ✈️ pic.twitter.com/zk7QKcbgo8 October 30, 2025

Βίντεο και εικόνες από το «μάτι» της Melissa έχουν κυκλοφορήσει online τις τελευταίες ημέρες.

This footage from inside the eye of Category 5 Hurricane Melissa might be the most jaw-dropping video ever captured of a hurricane’s eye, showcasing the infamous “stadium effect." pic.twitter.com/AEhj2g2Ban — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 27, 2025

This has to be one of the most incredible yet scary things you have ever seen.



The eye of Melissa, one of the most powerful hurricanes recorded in the Atlantic ocean.



pic.twitter.com/ZA79II0RuX — Captain Atom (@captainatomIDC) October 29, 2025

👁️ The eye of the storm.



🌀 On 28 Oct, Hurricane Melissa – the strongest in 🇯🇲 Jamaica’s history – made landfall with winds up to 298 km/h and pressure of 892 hPa.



🛰 The eye was captured by #CopernicusEU #Sentinel2.



🔗 https://t.co/0JILNAkvnQ#ImageOfTheDay pic.twitter.com/L6ojj4m870 — Copernicus EU (@CopernicusEU) October 29, 2025