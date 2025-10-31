Για γερά νεύρα είναι οι εικόνες από πτήση αεροπλάνου της ΝΟΑΑ (National Oceanic and Atmospheric Administration) μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Melissa.
Οι νεκροί από τον τυφώνα είχαν φτάσει τους 49 την Πέμπτη, σύμφωνα με επίσημες πηγές. Ο τυφώνας έσπειρε τον όλεθρο σε μεγάλο μέρος της βόρειας Καραϊβικής, επιταχύνοντας καθώς περνούσε τις Βερμούδες.
Οι αρχές στην Αϊτή, που δεν επλήγη άμεσα μα βίωσε ημέρες καταρρακτωδών βροχών, ανέφεραν τουλάχιστον 30 νεκρούς και 20 επιπλέον αγνοούμενους. Τουλάχιστον 23, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά, σκοτώθηκαν στο Πετί Γκοάβε της Αϊτής μετά από υπερχείλιση ποταμού. Το υπουργείο Πληροφόρησης της Τζαμάικα ανέφερε τουλάχιστον 19 θανάτους, μα είπε πως οι αρχές συνέχιζαν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η καταιγίδα άφησε εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα και ξήλωσε σκεπές.
Βίντεο και εικόνες από το «μάτι» της Melissa έχουν κυκλοφορήσει online τις τελευταίες ημέρες.