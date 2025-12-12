Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα συγκλονιστικό βίντεο που φέρεται να αποτυπώνει τις ύστατες στιγμές έξι Ισραηλινών ομήρων μέσα στα τούνελ της Χαμάς, κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων του 2023. Το υλικό δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα από τις IDF και παρουσιάζει τους ομήρους να προσπαθούν να γιορτάσουν το εβραϊκό Χάνουκα, παρά τις τραγικές συνθήκες κράτησής τους.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, στο βίντεο εμφανίζονται οι Χερς Γκόλντμπεργκ-Πολίν, Καρμέλ Γκατ, Έντεν Γιερουσάλμι, Άλμογκ Σαρούσι, Όρι Ντανίνο και Άλεξ Λομπανόφ. Οι έξι όμηροι, άνδρες και γυναίκες, διακρίνονται να ανάβουν μερικά μικρά κεράκια, να ανταλλάσσουν σύντομες ευχές και να μοιράζονται μια ομαδική αγκαλιά, σε μια προσπάθεια να κρατήσουν ζωντανό το ηθικό τους. Η εικόνα αυτή, όπως επισημαίνουν οι Times of Israel, αντικατοπτρίζει μια βαθιά αίσθηση συντροφικότητας και αλληλοστήριξης μέσα στις αβάσταχτες συνθήκες του υπόγειου αιχμαλωσίου.

Η ατμόσφαιρα που καταγράφεται στο βίντεο έρχεται σε τραγική αντίθεση με την τύχη που γνώρισαν λίγο αργότερα οι έξι όμηροι. Όταν τα σώματά τους εντοπίστηκαν στα τέλη Αυγούστου 2024, βρίσκονταν μέσα σε ένα στενό τμήμα σήραγγας και, σύμφωνα με τις αρχές, έφεραν πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς εξ επαφής. Ο χώρος στον οποίο κρατούνταν περιγραφόταν ως εξαιρετικά περιορισμένος και ανθυγιεινός, με μπουκάλια γεμάτα με σκούρα ούρα και έναν πλαστικό κουβά που χρησιμοποιούνταν ως αυτοσχέδια τουαλέτα.

Όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το βίντεο παρουσιάστηκε πρώτα στις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες δήλωσαν συντετριμμένες από τις σκληρές εικόνες αλλά και βαθιά συγκινημένες από το γεγονός ότι οι αγαπημένοι τους άνθρωποι δεν ήταν μόνοι τις τελευταίες τους στιγμές. Πολλοί συγγενείς εξέφρασαν την ανακούφιση ότι, παρά τον φόβο και την κακουχία, οι όμηροι διατήρησαν την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη και την ελπίδα τους μέχρι το τέλος.

Το βίντεο έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις συνθήκες κράτησης των ομήρων στη Γάζα και την ανάγκη επίσπευσης των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όσων παραμένουν αγνοούμενοι.

Heartbreaking footage uncovered by the IDF shows six Israeli hostages lighting Hanukkah candles in December 2023.



Suddenly it hit me: had they converted, their lives would have been saved and they would have been released.



None of them – and none of the other hostages – did.… pic.twitter.com/95OBZO4Ts9 — RealPalestina(א"י) 🇮🇱 (@LollllllaJR) December 12, 2025