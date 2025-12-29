Σε θεραπεία για την αντιμετώπιση του χρόνιου λόξιγκα που τον ταλαιπωρεί υποβλήθηκε ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο, σύμφωνα με το BBC.

Η ιατρική πράξη, που όπως επισημαίνει η ιατρική του ομάδα δεν ήταν χειρουργείο και διήρκεσε «περίπου μία ώρα», πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο (27/12) και «πήγε καλά».

Ο γιος του πρώην προέδρου της Βραζιλίας έξω απότο νοσοκομείο όπου βρίσκεται ο πατέρας του – REUTERS/Diego Herculano

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε υποβληθεί σε επιτυχημένη επέμβαση για διπλή κήλη, αφού του δόθηκε άδεια να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Η ιατρική του ομάδα έκρινε απαραίτητη και την αντιμετώπιση του επαναλαμβανόμενου λόξιγκα, από τον οποίο υποφέρει εδώ και μήνες.

«Εννέα μήνες αγώνα και αγωνίας με καθημερινούς λόξιγκες», δήλωσε το Σάββατο η σύζυγός του, Μισέλ Μπολσονάρο.

Καθ’οδόν προς το νοσοκομείο ο Μπολσονάρο – Πηγή: Reuters

Ο πρώην ακροδεξιός ηγέτης εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για συνωμοσία ανατροπής του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2022, τις οποίες έχασε από τον αριστερό αντίπαλό του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο, ο πρώην πρόεδρος θα επιστρέψει στο κελί του στην έδρα της ομοσπονδιακής αστυνομίας για να συνεχίσει την έκτιση της ποινής του.

URGENTE! @CarlosBolsonaro posta vídeo que comprova que Jair Bolsonaro tem crises de soluço mesmo enquanto dorme, situação que em conjunto com os refluxos pode gerar uma broncoaspiração e colocar em risco a vida do Capitão. Enquanto isso o psicopata do Moraes enrola para autorizar… pic.twitter.com/QRdYSv024N — Bruno Engler (@BrunoEnglerDM) December 12, 2025

Μετά τη δικαστική απόφαση για την ενοχή του, είχε αρχικά τεθεί σε κατ’οίκον περιορισμό εν αναμονή των εφέσεων, ωστόσο τον περασμένο μήνα οδηγήθηκε σε κράτηση, καθώς κρίθηκε ότι αποτελούσε «κίνδυνο φυγής» επειδή φέρεται να παραβίασε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι εντοπισμού.

(Με πληροφορίες από BBC)