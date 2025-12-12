Σαράντα χρόνια φυλάκιση επέβαλε συνολικά δικαστήριο στη Βρετανία σε μέλη εγκληματικής οργάνωσης που βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά ανήλικες μαθήτριες.

Σύμφωνα με τη DailyMail, πρόκειται για 5 Αλβανούς και Ρουμάνους, οι οποίοι -όπως αναφέρει το κατηγορητήριο- διέπραξαν σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος 6 κοριτσιών, για 4 χρόνια, από τον Μάρτιο του 20215 έως τον Μάιο του 2019. Όλοι τους σήμερα είναι ενήλικες.

Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζαν ήταν μεταξύ άλλων αυτές του βιασμού, της εμπορίας ναρκωτικών και της σεξουαλικής επίθεσης. Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, οι δράστες αγόραζαν τσιγάρα και αλκοόλ στις ανήλικες και σε αντάλλαγμα τις ανάγκαζαν να επιδίδονται σε σεξουαλικές πράξεις, με διάφορα άτομα. Οι βιασμοί κι οι επιθέσεις συνέβησαν σε διάφορες τοποθεσίες της πόλης του Γκέιτσχεντ, συμπεριλαμβανομένου ενός οίκου ανοχής κι ενός πάρκου.

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω…»

«Υπήρξαν φορές που νόμιζα ότι θα πεθάνω μαζί τους», αποκάλυψε στην κατάθεσή του ένα από τα θύματα, που πρόσθεσε ότι πλέον φοβάται τόσο πολύ τους άνδρες που αρνείται να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού της σε άνδρες διανομείς, αλλά και να εξυπηρετηθεί από άνδρα υπάλληλο σε μαγαζιά. «Ξέρω ότι έχω πολύ δρόμο μπροστά μου», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Τρέμω όλους τους άνδρες, σιχαίνομαι να βγαίνω έξω και σιχαίνομαι τους ανθρώπους».

Μάλιστα, όπως τόνισε, έχει ακόμη εφιάλτες από την τραγική αυτή εμπειρία που βίωσε.

Μια άλλη κοπέλα που έζησε τον τρόμο στα χέρια της συμμορίας δεχόμενη επίθεση στο πάρκο της πόλης, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι οι δράστες της κατέστρεψαν τις όμορφες παιδικές αναμνήσεις που είχε από το συγκεκριμένο μέρος. «Το τραύμα δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Πάντα θα θυμάμαι αυτό που συνέβη εκεί», είπε χαρακτηριστικά κι αποκάλυψε ότι η δικαστική διαδικασία την ανάγκασε να ξαναβιώσει την φρικτή αυτή εμπειρία.

Ένα τρίτο θύμα κατέθεσε ότι ζει συνεχώς με τον φόβο, ότι κάτι κακό θα της συμβεί. «Στεναχωριέμαι που δεν μπόρεσα να ζήσω μια φυσιολογική ζωή εφήβου», τόνισε. «Έχασα κάθε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, αισθάνομαι ασφαλής μόνο στο σπίτι μου», δήλωσε χαρακτηριστικά η ίδια.

Κατά τη διάρκεια της δίκης οι 5 καταδικασθέντες αρνήθηκαν κάθε κατηγορία. Ένας 6ος kατηγορούμενός τους τελικά αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τον δικαστή της υπόθεσης, η εθνικότητα των δραστών δεν παίζει ρόλο και τόνισε πώς όταν διαπράχθηκαν τα εγκλήματα κάποιοι από αυτούς ήταν ανήλικοι και κάποιοι νεαροί άνδρες. Όπως είπε, όσα έγιναν τα έκαναν για να ικανοποιήσουν τα σεξουαλικά τους φετίχ. Παράλληλα, συνεχάρη τις γυναίκες για το κουράγιο τους να καταθέσουν όσα βίωσαν και τόνισε ότι δεν θα πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους θύματα.

Η εισαγγελέας της υπόθεσης ανέφερε από τη μεριά της ότι o νόμος οφείλει να προστατεύει τα αδύναμα άτομα που υφίστανται τέτοιου είδους κακοποίηση, ενώ όπως είπε πολλές φορές στα θύματα δεν είναι ευδιάκριτο ότι υφίστανται κάτι τέτοιο λόγω της ανταλλαγής που υπάρχει.

«Στοχοποιήθηκαν από “αρπακτικά”»

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Αστυνομίας, δήλωσε ότι αυτή ήταν μια περίπλοκη έρευνα που χρειάστηκε χρόνο για να συναρμολογηθούν τα κομμάτια και να διαπιστωθεί η έκταση του φρικτού εγκλήματος.

«Τα κορίτσια υπέστησαν την παιδική τους ηλικία με τον πιο σκληρό τρόπο από “αρπακτικά” που τα στοχοποίησαν ως ευάλωτα μέλη της κοινότητάς μας. Ως αποτέλεσμα του απίστευτου θάρρους τους τώρα ως νεαρές γυναίκες, οι παραβάτες έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη», είπε και πρόσθεσε: «Η υποστήριξη θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη στα θύματα και ελπίζω ότι η σημερινή καταδίκη θα τις βοηθήσει να αφήσουν πίσω όσα έγιναν και θα τους επιτρέψει να προχωρήσουν στη ζωή τους».

