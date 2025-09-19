Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Βρετανία, όταν μία νεαρή γυναίκα δέχθηκε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της, ωστόσο το δαχτυλίδι κόλλησε στο χέρι της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Πιο συγκεκριμένα, λίγες μόλις ώρες έπειτα από τον αρραβώνα της, ο σύντροφός της, της πρόσφερε ένα δαχτυλίδι, το οποίο έκοψε την κυκλοφορία του αίματος στο δάχτυλό της.

Advertisement

Advertisement

Προηγουμένως, όλα φάνταζαν ιδανικά, καθώς έπειτα από οχτώ μήνες σχέσης για το ζευγάρι, ο 20χρονος σύντροφός της γονάτισε σε ένα ιταλικό εστιατόριο στην πόλη Κρου, με την 23χρονη να λέει αμέσως το πολυπόθητο «ναι».

«Προσπάθησα να βάλω το δαχτυλίδι και ήξερα ότι ήταν λίγο μικρό. Το έβαλα με το ζόρι, γιατί είναι συναρπαστικό, έτσι δεν είναι; Και ήθελα να φορέσω το δαχτυλίδι», τόνισε η 23χρονη.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι συναντήθηκε με τους γονείς τόσο της κοπέλας, όσο και τους συντρόφου της, θέλοντας να μοιραστεί τα όμορφα νέα, με την 23χρονη να δείχνει το δαχτυλίδι στα αγαπημένα της πρόσωπα.

Δείχοντας όμως το δαχτυλίδι, η 23χρονη διαπίστωσε ότι το δάχτυλό της είχε αρχίσει να πρήζεται και να πονάει αρκετά. «Πήγαμε στο σπίτι του (Τζέικομπ) και η μαμά του ήθελε να δει το δαχτυλίδι από κοντά, οπότε προσπάθησα να το βγάλω, αλλά δεν έβγαινε. Ήμουν απογοητευμένη και είπα: “μπορείς να το βγάλεις γιατί δεν αντέχω άλλο;”».

Ο 20χρονος δεν κατάφερε να βοηθήσει την αγαπημένη του, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να χρειαστεί να μεταφερθεί εσπευσμένα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Κρου Leighton.

Εκεί, οι γιατροί κάλυψαν το δάχτυλο της 23χρονης με υγρό πιάτων και στη συνέχεια έδεσαν ένα κομμάτι σπάγκο για να το τραβήξουν, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Τελικά, οι γιατροί κατέληξαν στο ότι έπρεπε να κόψουν μερικώς το δαχτυλίδι.

«Θα μπορούσα να έχω χάσει το δάχτυλό μου. Ένα μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου είπε ότι έκανα καλά που πήγα αμέσως, γιατί αν περίμενα μέχρι το επόμενο πρωί, το δάχτυλό μου πιθανότατα θα είχε νεκρωθεί. Δεν υπήρχε καθόλου κυκλοφορία στο δάχτυλό μου», παραδέχτηκε η 23χρονη.

Πηγή: Daily Mail