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Η τηλεπερσόνα εφάρμοσε αυτή τη μέθοδο για να επανέλθει στο βάρος της μετά τις ανάγκες του ρόλου της στην ταινία ¿Quién quiere ser mi hijo?.

Παράλληλα, το δικαστήριο του Μιλάνου εξέδωσε απόφαση για το οριστικό διαζύγιο της Wanda Nara από τον ποδοσφαιριστή Μάουρο Ικάρντι.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της Nara για μηνιαία διατροφή 250.000 ευρώ, κρίνοντας ότι διαθέτει επαρκή εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.

Η Nara υποχρεούται να καλύψει τα δύο τρίτα των δικαστικών εξόδων της διαδικασίας, ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα ζητήματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία του πρώην ζευγαριού.

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Η Wanda Nara αποκάλυψε στους περισσότερους από 17 εκατομμύρια ακολούθους της ότι έχασε 7 κιλά μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες, ακολουθώντας το πρόγραμμα διατροφής που συνδέεται με την οικογένεια Καρντάσιαν.

Η 39χρονη τηλεπερσόνα από την Αργεντινή μοιράστηκε τα αποτελέσματα της προσπάθειάς της μέσα από μια φωτογραφία μπροστά στον καθρέφτη, φορώντας ένα λευκό τοπ και μαύρο ψηλόμεσο εσώρουχο με ψηλό κόψιμο, σε μια πόζα που συνηθίζει να δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Η αλλαγή στο βάρος της ήρθε μετά από μια επαγγελματική υποχρέωση που απαιτούσε να μεταβάλει τη σωματική της εμφάνιση. Για τις ανάγκες του σεναρίου της ταινίας ¿Quién quiere ser mi hijo?, η Νάρα χρειάστηκε να πάρει 10 κιλά. Στην ταινία υποδύεται τη Λουσία, ενώ συμπρωταγωνιστεί με τον ηθοποιό Αγουστίν Μπερνασκόνι.

Wanda Nara: Instagram

Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, αποφάσισε να επιστρέψει στο προηγούμενο βάρος της, επιλέγοντας το πρόγραμμα που σχετίζεται με την οικογένεια Καρντάσιαν. Στη συνέχεια, ενημέρωσε τους ακολούθους της για τα αποτελέσματα που πέτυχε κατά τις πρώτες τρεις εβδομάδες.

Η προσωπική της ζωή και οι αλλαγές στην εμφάνισή της Wanda Nara προσελκύουν το ενδιαφέρον ενός διεθνούς κοινού. Η Nara, η οποία στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον πρώην ποδοσφαιριστή Μάξι Λόπες, έχει επίσης χωρίσει από τον Μαουρο Ικάρντι. Ο πρώην επιθετικός της Ίντερ, της Παρί Σεν Ζερμέν και της Γαλατασαράι αναζητά πλέον την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Galatasaray’ın eski yengesine kötü haber! Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara’dan resmi olarak boşandı. Wanda Nara’nın aylık 250.000 euro nafaka talebi reddedildi. Wanda Nara’nın “aile hayatı için kariyerini feda ettiği” iddiası reddedildi. Wanda Nara’nın popülaritesinin artma sebebi olarak İtalya’da son derece ünlü Icardi ile evlenmesinden kaynaklandığı tespit edildi. Mahkeme masraflarının üçte ikisini Wanda Nara ödeyecek. https://t.co/9JqyIcqESX Advertisement October 9, 2026

Wanda Nara: Μεσογειακή διατροφή και καθημερινό περπάτημα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, το πρόγραμμα που επέλεξε η τηλεπερσόνα κοστίζει περίπου 2.500 δολάρια την εβδομάδα και συνδυάζει ελεγχόμενη διατροφή με εξατομικευμένη σωματική άσκηση.

Η προσέγγιση δεν περιορίζεται στην αλλαγή των γευμάτων. Περιλαμβάνει επίσης την υποστήριξη δύο επαγγελματιών: ενός προσωπικού γυμναστή και ενός ιδιωτικού σεφ, οι οποίοι αναλαμβάνουν αντίστοιχα την καθοδήγηση της άσκησης και την οργάνωση της διατροφής της.

Κεντρικό ρόλο στις νέες συνήθειες της Wanda Nara φέρεται να έχουν οι μεγάλες καθημερινές βόλτες, σε συνδυασμό με τη μεσογειακή διατροφή. Η σωματική δραστηριότητα εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της, ενώ η διαχείριση των γευμάτων γίνεται με τη βοήθεια του προσωπικού γυμναστή και του ιδιωτικού σεφ.

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Μετά την ολοκλήρωση των κινηματογραφικών γυρισμάτων, η Wanda Nara άλλαξε την καθημερινότητά της, δίνοντας έμφαση στην κίνηση και στον προγραμματισμό της διατροφής της, με στόχο να επιστρέψει στο βάρος που είχε πριν από τον ρόλο της στην ταινία.

Mahkeme, Wanda Nara’nın Icardi’den istediği aylık 250.000 euro nafaka talebini, kendi geçimini sağlayabilecek gelir ve mal varlığı olduğu gerekçesiyle reddetti. https://t.co/BhEDzjQMk3 — Populicc (@populicc) October 8, 2026

Μάουρο Ικάρντι – Γουάντα Νάρα: Οριστικό το διαζύγιο με απόφαση δικαστηρίου του Μιλάνου – Απορρίφθηκε η αξίωση για 250.000 ευρώ τον μήνα

Το τέλος στον γάμο του με τη Wanda Nara έβαλε επίσημα ο Μάουρο Ικάρντι, καθώς δικαστήριο του Μιλάνου αποφάσισε υπέρ του Αργεντινού ποδοσφαιριστή, απορρίπτοντας το αίτημα της εν διαστάσει συζύγου του για μηνιαία διατροφή ύψους 250.000 ευρώ.

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Η απόφαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη του πρώην ζευγαριού, η οποία έχει απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης στην Αργεντινή και την Ιταλία. Ωστόσο, η αντιπαράθεση για την ακίνητη περιουσία τους παραμένει ανοιχτή.

Ικάρντι: Η δικαστική απόφαση και οι οικονομικές αξιώσεις της Nara

Ο Ικάρντι γνωστοποίησε την απόφαση μέσω των social media, αναφέροντας ότι το δικαστήριο του Μιλάνου έλυσε επίσημα τον γάμο του με τη Νara, κλείνοντας έτσι ένα σημαντικό κεφάλαιο της προσωπικής τους ζωής.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής είχε κινήσει τη διαδικασία του διαζυγίου τον Νοέμβριο του 2024. Έκτοτε, η υπόθεση βρέθηκε επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με τις εξελίξεις να γίνονται αντικείμενο σχολιασμού τόσο στον αθλητικό όσο και στον σκανδαλοθηρικό Τύπο.

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Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος ο Ικάρντι, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της Νara για μηνιαία συζυγική διατροφή ύψους 250.000 ευρώ, κρίνοντας ότι η τηλεοπτική προσωπικότητα διαθέτει επαρκή εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία για να συντηρεί τον εαυτό της.

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Παράλληλα, απορρίφθηκε και η αξίωσή της για αποζημίωση σχετικά με επαγγελματικές ευκαιρίες που, όπως υποστήριζε, είχε θυσιάσει κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Σύμφωνα με τον Ικάρντι, το δικαστήριο έκρινε ότι ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς.

Ο Αργεντινός άσος ανέφερε ακόμη ότι η δικαστική απόφαση υποχρεώνει τη Νara να καλύψει τα δύο τρίτα των δικαστικών εξόδων της διαδικασίας.

Mauro Icardi, Wanda Nara’dan resmi olarak boşandı. — Wanda Nara’nın aylık 250.000 euro nafaka talebi reddedildi. — Wanda Nara’nın “aile hayatı için kariyerini feda ettiği” iddiası reddedildi. — Wanda Nara’nın popülaritesinin artma sebebi olarak İtalya’da son derece ünlü Icardi ile evlenmesinden kaynaklandığı tespit edildi. — Mahkeme masraflarının üçte ikisini Wanda Nara ödeyecek. Advertisement October 8, 2026

Οι προηγούμενες απορρίψεις των αιτημάτων της Wanda Nara

Η τελευταία εξέλιξη έρχεται μετά από προηγούμενες δικαστικές ήττες για τη Nara. Τον Ιούνιο, δικαστής στο Μιλάνο είχε απορρίψει το αίτημά της για προσωρινή μηνιαία οικονομική ενίσχυση, λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική της δραστηριότητα και τη δυνατότητά της να εξασφαλίζει ανεξάρτητα εισόδημα.

Η ίδια άσκησε έφεση, η οποία απορρίφθηκε τον Ιούλιο.

Παρά την επίσημη λύση του γάμου, η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Ικάρντι και τη Νara δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους.