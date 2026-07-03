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Ο Πιτ Χέγκσεθ προετοίμαζε ένα σχέδιο «βόμβα» για περαιτέρω μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, ένα σχέδιο που τελικά δεν προχώρησε, καθώς απορρίφθηκε από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την The Wall Street Journal, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ήταν έτοιμος να ανακοινώσει την πρότασή του κατά την διάρκεια συνάντησης με ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο, ωστόσο τα πλάνα του ανατράπηκαν τελευταία στιγμή.

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Όπως αναφέρει η WSJ, οι συγκεκριμένες περικοπές μπλοκαρίστηκαν όταν παρουσιάστηκαν στον Μάρκο Ρούμπιο, υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς και σε άλλους ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Όλα αυτά συνέβησαν μάλιστα λίγους μήνες αφότου η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει τα σχέδιά της για την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από την Ευρώπη.

Πηγή: WSJ