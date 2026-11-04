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Τον παρατεταμένο πόλεμο με το Ιράν θεωρούν στενοί συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ ως έναν από τους βασικούς λόγους για τις μεγάλες εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης. Η σύγκρουση έχει συμπληρώσει περισσότερους από οκτώ μήνες, χωρίς να διαφαίνεται προοπτική τερματισμού, ενώ έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση στις τιμές της ενέργειας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και σύμμαχοι του Αμερικανού προέδρου εκτιμούν ότι η απόφαση για την έναρξη του πολέμου ήταν λανθασμένη. Μάλιστα, θεωρούν ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετικό εάν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν ολοκληρωθεί αρκετούς μήνες νωρίτερα.

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Αναζητούν ευθύνες και εξετάζουν αλλαγές στο επιτελείο

Οι πολιτικές επιπτώσεις του πολέμου έχουν ήδη προκαλέσει εσωτερικές συζητήσεις στην κυβέρνηση Τραμπ, με αξιωματούχους να αναζητούν ευθύνες για τους χειρισμούς της σύγκρουσης.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται ο Αμερικανός πρόεδρος να προχωρήσει σε αλλαγές στην ομάδα των συνεργατών του. Το όνομα του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, έχει βρεθεί στο επίκεντρο σχετικών δημοσιευμάτων τους τελευταίους μήνες, καθώς εξετάζεται συνολικά η διαχείριση του πολέμου.

Την ίδια ώρα, σύμβουλοι του Τραμπ, τόσο εντός όσο και εκτός Λευκού Οίκου, τον προειδοποιούν ότι η πολιτική του παρακαταθήκη θα συνδεθεί αναπόφευκτα με τη σύγκρουση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το κόστος για τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιχειρήσει να δικαιολογήσει την αύξηση των τιμών της βενζίνης, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ένα αναγκαίο τίμημα προκειμένου να εξαρθρωθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις συνεργατών του, εάν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει από την Τεχεράνη τον τερματισμό των πυρηνικών της δραστηριοτήτων, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρό πλήγμα στην πολιτική του αξιοπιστία. Σε αυτή την περίπτωση, θα έχει επωμιστεί το κόστος ενός παρατεταμένου πολέμου χωρίς να έχει πετύχει τον βασικό στόχο που είχε επικαλεστεί για την έναρξή του.