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Η πιθανή συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στο πλαίσιο της Συνόδου Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Σενζέν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλείται τις καλές σχέσεις του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας μετά τον περιορισμό των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων.

Η Σεούλ υποστηρίζει την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών για την ενίσχυση της σταθερότητας στην Κορεατική Χερσόνησο.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Κιμ διαπραγματεύεται πλέον από αναβαθμισμένη θέση λόγω της ενίσχυσης του πυρηνικού οπλοστασίου και των διεθνών συμμαχιών του.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τους συνεργάτες του να διοργανώσουν συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ θέλει να δει τον Κιμ εντός του έτους

Η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στο πλαίσιο της Συνόδου Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σενζέν. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο προσωπικής συνάντησης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, αλλά ακόμη τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί.

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Το 2025, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημοσίως στους δημοσιογράφους την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ομόλογό του κατά τη διάρκεια επίσημης περιοδείας του στην Ασία. Παρά την αρχική αυτή πρωτοβουλία των ΗΠΑ, δεν υπήρχαν τα χρονικά και πολιτικά περιθώρια για τη διοργάνωσή της.Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η πραγματοποίηση της συνάντησης θα αποσπούσε το ενδιαφέρον από την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο.

Trump is pushing aides to set up a meeting with Kim Jong Un, hoping to convince North Korea to abandon its nuclear-weapons program. https://t.co/iDvKFHLBuQ August 18, 2026

Η επιδίωξη νέας συνάντησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την απόφαση του Τραμπ να περιορίσει τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ-Νότιας Κορέας. Ο ίδιος επικαλέστηκε την «πολύ καλή σχέση» του με τον Κιμ, ενώ οι ασκήσεις τελικά συντομεύτηκαν κατά έξι ημέρες.

Η Σεούλ έχει εκφράσει την υποστήριξή της στην επανέναρξη του διαλόγου Ουάσιγκτον-Πιονγκγιάνγκ, ελπίζοντας ότι η προσωπική σχέση Τραμπ και Κιμ μπορεί να συμβάλει στη σταθερότητα στην Κορεατική Χερσόνησο.

Οι προηγούμενες συναντήσεις

Οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί τρεις φορές κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, αρχικά στη Σιγκαπούρη το 2018, στη συνέχεια στο Ανόι και, τελευταία φορά, στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη της Κορεατικής Χερσονήσου το 2019. Οι επαφές, ωστόσο, δεν οδήγησαν σε συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση.

Αναλυτές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι ο Κιμ εισέρχεται σε ενδεχόμενες νέες διαπραγματεύσεις από αναβαθμισμένη θέση, καθώς η Βόρεια Κορέα έχει διευρύνει το πυρηνικό και πυραυλικό της οπλοστάσιο και έχει ενισχύσει τη στρατιωτική συνεργασία της με τη Ρωσία, το Ιράν και την Κίνα.