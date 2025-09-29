Ένας Γερμανός έπιασε την… καλή όταν βρήκε τυχαία, στην τσέπη του μπουφάν του, ένα ξεχασμένο δελτίο Λόττο που είχε αγοράσει πριν από έξι μήνες, καθώς τον έκανε πλουσιότερο κατά 15,3 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στοιχημάτων Lotto Hessen.

«Άκουσα στο ραδιόφωνο ότι αναζητούσαν τον τυχερό νικητή και σκέφτηκα: πώς μπορεί να είναι κανείς τόσο βλάκας που να μην εμφανίζεται για να εισπράξει τα κέρδη του;» εκμυστηρεύτηκε ο Γερμανός οικογενειάρχης που κατοικεί στην Έσση, στη δυτική Γερμανία.

Η Lotto Hessen αναζητούσε εδώ και έξι μήνες τον μυστηριώδη τυχερό, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αναρτήσει αφίσες στα σημεία πώλησης των δελτίων. Ο νικητής ωστόσο αγνοούσε ότι είχε στα χέρια του τον συνδυασμό που κέρδιζε, κρυμμένο στην τσέπη ενός μπουφάν που το είχε φυλάξει σε μια ντουλάπα.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα βρήκε το δελτίο και ανακάλυψε ότι η τύχη τού χαμογέλασε.

Ο τυχερός και η σύζυγός του σχεδιάζουν με τα χρήματα να αγοράσουν έναν καινούριο καναπέ και να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως οι περισσότεροι νικητές της λοταρίας επικοινωνούν με τις εταιρείες στοιχημάτων συνήθως μέσα σε δύο εβδομάδες από την κλήρωση, σύμφωνα με τη Lotto Hessen.