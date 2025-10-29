Ένα προαίσθημα και πολλή τύχη είχαν σαν αποτέλεσμα ένας άνδρας από την Ουάσιγκτον να κερδίσει 50.000 δολάρια στο Λόττο.

Σύμφωνα με τις αρχές του Maryland Lottery, ο Τζον Μέρφι, συνταξιούχος εργαζόμενος του μετρό, πήγαινε σε ένα κατάστημα ποτών για να αγοράσει ένα λαχείο – μια αγαπημένη του συνήθεια – όταν παρατήρησε μια πινακίδα αυτοκινήτου που του τράβηξε την προσοχή.

Η πινακίδα αυτοκινήτου που τράβηξε την προσοχή του

Συγκεκριμένα, είδε μια πινακίδα με τον αριθμό 43781 και του τράβηξε την προσοχή, επειδή, όπως εξήγησε, ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου ξεκινά με 438, κάτι που θεώρησε ως σημάδι.

Όταν ανακοινώθηκε ο τυχερός αριθμός το μεσημέρι της 17ης Οκτωβρίου, ο Μέρφι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είχε κερδίσει 5.000 δολάρια. «Ήμουν σε σοκ» δήλωσε.

Εκτός όμως από την πινακίδα, ο Μέρφι, ο οποίος ήταν τακτικός παίκτης της λοταρίας, αυτή τη φορά αποφάσισε να ακούσει και την κουνιάδα του.

Όπως λέει, συνήθως παίζει τη λοταρία της Ουάσιγκτον, αλλά αυτή τη φορά αγόρασε δελτίο του Μέριλαντ ύστερα από προτροπή της κουνιάδας του. «Η κουνιάδα μου ξέρει ότι παίζω στην Ουάσιγκτον, αλλά μου είπε ”πρέπει να παίξεις στο Μέριλαντ”» αποκάλυψε.

Τι θα κάνει τα χρήματα που κέρδισε

Όσο για το πώς σκοπεύει να ξοδέψει τα χρήματα, ο Μέρφι είπε ότι αν και δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, αυτός και η γυναίκα του λατρεύουν τα ταξίδια.

Η είδηση έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου μια γυναίκα από το Μίσιγκαν κέρδισε 100.000 δολάρια στη λοταρία, βάζοντας το ChatGPT να επιλέξει τους αριθμούς.

