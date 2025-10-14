Με έναν μάλλον…ασυνήθιστο τρόπο σχολίασε την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One στο ευρύτερο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ άφησε γρήγορα κατά μέρος την κουβέντα για τον από τον Ερντογάν (για τον οποίο είπε ότι «τον σέβεται η Ρωσία και ο Πούτιν» και ότι τα πάει καλά μαζί του) στη Λίβιτ: «Πώς τα πάει η Καρολάιν; Τα πάει καλά;» ρώτησε τους δημοσιογράφους (12.45 στο βίντεο), συνεχίζοντας «μήπως να την αντικαθιστούσα;».

Όταν δημοσιογράφος λέει «αυτό εξαρτάται από εσάς», ο Τραμπ σπεύδει να διευκρινίσει πως «αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Αυτό το πρόσωπο…και αυτά τα χείλη, πάνε σαν πολυβόλο, σωστά;».

Η 28χρονη Λίβιτ – η νεαρότερη εκπρόσωπος Τύπου που έχει υπάρξει ως τώρα- ήταν επίσης στο αεροπλάνο. Ενδεικτικά, ανέβασε φωτογραφία στο Χ όπου χαρακτήριζε τον Τραμπ «τον πιο σκληρά εργαζόμενο πρόεδρο που έχει υπάρξει ποτέ».

12:45AM local time on Air Force One. Coming up on 36 hours of this trip, and President Trump is gaggling with the press.



Hardest working POTUS ever. pic.twitter.com/MgK4UnJYo7 — Karoline Leavitt (@PressSec) October 13, 2025

Όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα του Daily Beast, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει τέτοιο σχόλιο: Τον Αύγουστο είχε πει σε συνέντευξή του ότι η Λίβιτ «έχει γίνει αστέρι…είναι αυτό το πρόσωπο, είναι αυτό το μυαλό, αυτά τα χείλη, το πώς κινούνται. Κινούνται λες και είναι πολυβόλο. Είναι αστέρι και είναι εξαιρετική».

«Είναι και θαυμάσιος άνθρωπος…μα είναι…δε νομίζω ότι άλλος κανείς είχε καλύτερη εκπρόσωπο Τύπου από την Καρολάιν. Είναι εκπληκτική».

Η Λίβιτ άρχισε να εργάζεται για τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, ως βοηθός εκπρόσωπος Τύπου, από το 2019 ως το 2021. Προσπάθησε ανεπιτυχώς να μπει στο Κογκρέσο και μετά άρχισε να δουλεύει για τον Τραμπ τον Ιανουάριο του 2024 κατά την προεκλογική του εκστρατεία. Όταν της ανατέθηκε το πόστο έγινε η νεαρότερη εκπρόσωπος Τύπου στην ιστορία του Λευκού Οίκου. Παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Νίκολας Ρίτσιο, 60 ετών, λίγο πριν την ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025. Είχαν γνωριστεί το 2022 και έχουν ένα παιδί.