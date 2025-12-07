Όλοι λατρεύουμε τα Χριστούγεννα, την γιορτινή ατμόσφαιρα, τα δώρα και τις συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα.

Έστησαν 621 δένδρα μέσα(!) στο σπίτι τους, στολισμένα και φωταγωγημένα πλήρως όπως θα δείτε παρακάτω, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ για το οποίο ποζάρουν ενθουσιασμένοι.

Advertisement

Advertisement

Δίχως να νοιάζονται για το κόστος αγοράς ή τον λογαριασμό του ρεύματος γέμισαν κάθε σπιθαμή του τεράστιου σπιτιού τους με τον ανάλογο για την εορταστική περίοδο διάκοσμο.

Λαμπιόνια πάνω στα δέντρα, κρεμασμένα στους τοίχους ή στην οροφή του σπιτιού, καλύπτουν κάθε ελεύθερη σπιθαμή χώρου που δεν κατέλαβαν τα 555 χριστουγεννιάτικα δέντρα, διαφορετικών διαστάσεων το καθένα.

Οι ιδιοκτήτες απαθανατίστηκαν με περηφάνεια να ποζάρουν στον λαμπερό σπίτι τους, ενώ δεν παρέλειψαν να στολίσουν ακόμα και το μπάνιο.