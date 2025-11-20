Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έλαβε ένα προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως ο Ζελένσκι αναμένει να συζητήσει τις διπλωματικές ευκαιρίες που προκύπτουν και «τα βασικά σημεία που απαιτούνται για την ειρήνη» με τον Τραμπ τις επόμενες ημέρες.

#BREAKING Ukraine's Presidential Office confirms Zelenskyy received draft plan from US, says he expects to discuss 'available diplomatic opportunities' with Trump 'in coming days' pic.twitter.com/d2kpttkqor — Anadolu English (@anadoluagency) November 20, 2025

Σύμφωνα με άτομο με γνώση των συνομιλιών που μίλησε νωρίτερα στο Bloomberg, η Ουάσιγκτον έχει δώσει σαφή μηνύματα ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει να δεχθεί ένα σχέδιο ειρήνης που έχει καταρτιστεί σε συνεργασία με τη Μόσχα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ένθερμα την πρόταση.

Το νέο σχέδιο των ΗΠΑ αποτελείται από 28 σημεία και βασίζεται στο μοντέλο κατάπαυσης πυρός της Γάζας. Περιλαμβάνει βασικές ρωσικές απαιτήσεις που το Κίεβο έχει επανειλημμένα απορρίψει: παραχώρηση τμημάτων της περιοχής Ντονμπάς, άρση κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τερματισμός των ερευνών για εγκλήματα πολέμου και επιβολή περιορισμών στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού — κάτι που θα άφηνε τη χώρα εκτεθειμένη σε πιθανή μελλοντική επίθεση του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται έναν ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο, η γραμμή επαφής μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στις περιοχές Χερσώνας και Ζαπορίζια θα «παγώσει» και η Ρωσία θα αναγκαστεί να επιστρέψει ορισμένες περιοχές στην Ουκρανία. Ο ουκρανικός στρατός θα μειωθεί σημαντικά και θα στερηθεί τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς, η ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων θα απαγορευτεί στην Ουκρανία και τα ρωσικά θα γίνουν η επίσημη γλώσσα.

Το Bloomberg από πλευράς του, ανέφερε ότι το νέο αμερικανικό σχέδιο προβλέπει επίσης την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αντιμετωπίζουν την πρόταση με σκεπτικισμό, υπενθυμίζοντας ότι ο Πούτιν στο παρελθόν έχει κάνει ψευδείς υποχωρήσεις όταν βρίσκεται υπό πίεση. Η Ρωσία επιδιώκει επίσης να αποφύγει νέες αμερικανικές κυρώσεις που στοχεύουν τους ενεργειακούς της κολοσσούς Rosneft και Lukoil.

Eσωτερική πολιτική κρίση

Παράλληλα, ο Ζελένσκι παλεύει να ελέγξει μια εσωτερική κρίση που οξύνθηκε μετά τις αποκαλύψεις δύο ανεξάρτητων αντι-διαφθορά υπηρεσιών. Οι αρχές αποκάλυψαν ένα κύκλωμα υπεξαίρεσης έως 100 εκατ. δολαρίων από έργα προστασίας πυρηνικών εγκαταστάσεων, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται πρώην επιχειρηματικός συνεργάτης του Ζελένσκι. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει στην απομάκρυνση δύο υπουργών και έχει προκαλέσει αναταραχή στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος.

Βουλευτές του κόμματος τώρα πιέζουν τον Ζελένσκι να απομακρύνει τον πανίσχυρο επιτελάρχη του, Αντρίι Γερμάκ. Θεωρούν ότι η παραμονή του θέτει σε κίνδυνο την κυβέρνηση, ενώ η απομάκρυνσή του θα μπορούσε να αποτρέψει μια κοινοβουλευτική κρίση. Ο Ζελένσκι έχει μέχρι τώρα στηρίξει τον Γερμάκ, τον οποίο χαρακτηρίζει «ικανό διαχειριστή».

Η πολιτική αναταραχή συμβαίνει την ώρα που η Ουκρανία υφίσταται μαζικές διακοπές ρεύματος λόγω νέων ρωσικών επιθέσεων στην ενεργειακή της υποδομή. Ταυτόχρονα, το Κίεβο ζητά διευκρινίσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο που προωθεί ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, με συμμετοχή και του Ρώσου διαμεσολαβητή Κιρίλ Ντμίτριεφ. Ο Γουίτκοφ εργάζεται διακριτικά εδώ και έναν μήνα στο σχέδιο, λαμβάνοντας σχόλια από Μόσχα και Κίεβο για όρους που θα μπορούσαν θεωρητικά να γίνουν αποδεκτοί.

