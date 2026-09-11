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Η ίδια επιλέγει να απορρίπτει το μεγαλύτερο μέρος των επαγγελματικών της προτάσεων, προκειμένου να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στα τρία παιδιά της.

Στο πλαίσιο της φωτογράφισης, το μοντέλο ανέδειξε τη σημασία της καθημερινής σωματικής άσκησης που περιλαμβάνει προπόνηση με βάρη, γιόγκα, πιλάτες και ζίου ζίτσου.

Μέσα από τη συνέντευξή της, η Μπούντχεν εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ανατροφή των παιδιών προσφέρει μια νέα ευκαιρία για βίωση της ζωής.

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Για τα «βάρη» της μητρότητας, τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η δημιουργία οικογένειας, αλλά και τις νέες της προτεραιότητες μίλησε η Ζιζέλ Μπούντχεν, σε μια ιδιαίτερη φωτογράφιση για το περιοδικό i-D, όπου εμφανίζεται να σηκώνει πραγματικά βάρη φορώντας μόνο τα εσώρουχά της.

Το 46χρονο supermodel από τη Βραζιλία φιλοξενείται στο εξώφυλλο του ειδικού τεύχους του περιοδικού που είναι αφιερωμένο στις μητέρες και στη συνέντευξή της μιλά ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο η μητρότητα άλλαξε την αντίληψή της για τη ζωή.

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«Τα παιδιά μάς δίνουν αυτή την ευκαιρία να ζήσουμε ξανά, να είμαστε πιο παρόντες και να βιώσουμε ξανά τη ζωή. Ίσως να το κάνουμε διαφορετικά από ό,τι το κάναμε πριν», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζιζέλ.

Η Μπούντχεν απέκτησε το τρίτο της παιδί, ένα αγοράκι, με τον σύζυγό της Ζοακίμ Βαλέντε τον Φεβρουάριο του 2025. Έχει ακόμη δύο παιδιά, τον 16χρονο Μπέντζαμιν και την 13χρονη Βίβιαν, από τον πρώην σύζυγό της, Τομ Μπρέιντι.

Όπως εξήγησε, πλέον ο χρόνος που περνά με την οικογένειά της έχει μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε επαγγελματική αμοιβή. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι απορρίπτει σχεδόν όλες τις δουλειές που της προτείνονται, καθώς δεν θέλει να χάνει σημαντικές στιγμές από την καθημερινότητα των παιδιών της.

«Λέω όχι στο 99% των δουλειών που μου προτείνονται, γιατί όταν τα βάζω στη ζυγαριά, σκέφτομαι: “Θα χάσω τον αγώνα βόλεϊ της κόρης μου; Θα χάσω μια βόλτα στο πάρκο με τον γιο μου; Θα χάσω τον γιο μου να παίζει ως DJ;”», είπε.

Στη φωτογράφιση για το i-D, η Ζιζέλ έκανε παράλληλα μια αναδρομή στην εποχή που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τη συνεργασία της με τη Victoria’s Secret. Φόρεσε ένα σουτιέν Victoria’s Secret Very Sexy Envy και ένα διάφανο δαντελένιο φόρεμα, ενώ σε άλλες εικόνες εμφανίζεται να επιδεικνύει τους καλοσχηματισμένους δικεφάλους της.

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Σε διαφορετικά στιγμιότυπα φορά ένα vintage μπλουζάκι με κονκάρδες, ένα δερμάτινο μπουφάν της Aritzia, αλλά και πολύ κοντό σορτς με ένα T-shirt που γράφει «Mother».

Η γυμναστική, άλλωστε, αποτελεί εδώ και χρόνια σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς της. Η προπόνηση με βάρη είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στη ρουτίνα της, η οποία περιλαμβάνει επίσης γιόγκα, Pilates και ζίου ζίτσου.

«Κάνω βάρη τρεις φορές την εβδομάδα. Κάνω Pilates μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Κάνω γιόγκα δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα. Γυμνάζομαι κάθε μέρα γιατί, για μένα, η άσκηση δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Είναι κάτι που έχω την ευκαιρία να κάνω», δήλωσε.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ζιζέλ δείχνει πως, παρά τις απαιτήσεις της μητρότητας και της επαγγελματικής της ζωής, προσπαθεί να διατηρεί μια καθημερινότητα που συνδυάζει οικογένεια, άσκηση και προσωπικό χρόνο, δίνοντας πλέον ξεκάθαρη προτεραιότητα στις στιγμές που περνά με τα παιδιά της.

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