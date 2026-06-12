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Η Ζόι Κράβιτζ έσπασε τη σιωπή της σχετικά με τη σχέση της με τον Χάρι Στάιλς.

Η 37χρονη ηθοποιός αρραβωνιάστηκε με τον 32χρονο τραγουδιστή τον Απρίλιο, μετά από οκτώ μήνες σχέσης, και έχει φωτογραφηθεί να επιδεικνύει ένα μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι.

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Το ζευγάρι έχει παρατηρηθεί να δείχνει τρελά ερωτευμένο σε δημόσιους χώρους, να φιλιέται στους δρόμους του κέντρου του Λονδίνου και να απολαμβάνει κοινές αποδράσεις στη Ρώμη, ενώ φαίνεται να έχουν κάνει και τατουάζ που ταιριάζουν μεταξύ τους.

Αν και παρέμειναν σιωπηλοί σχετικά με αυτό το ορόσημο της σχέσης τους, η Κράβιτζ μίλησε τελικά για την σχέση τους σε συνέντευξη που παραχώρησε στο βρετανικό Vogue για το τεύχος του Ιουλίου.

Όταν ρωτήθηκε πώς είναι να ερωτεύεσαι υπό το βλέμμα του κοινού, είπε: «Νομίζω ότι το να κάνεις οτιδήποτε υπό το βλέμμα του κοινού είναι δυσάρεστο».

Όσον αφορά τη συνεχή παρακολούθηση που περιβάλλει τη σχέση τους, η πρωταγωνίστρια του «Batman» πρόσθεσε: «Γνωρίζω ότι συμβαίνει. Γνωρίζω πότε συμβαίνει, όπως όταν υπάρχουν οκτώ άτομα έξω από το σπίτι μου, κάτι που είναι εξαιρετικά άβολο».

“The word ‘cool’ gets thrown around a lot,” says Zoë Kravitz. “To me, it’s really surprising because it feels far away from who I am.” Here, watch for a behind the scenes look at #BritishVogue’s July 2026 cover star: https://t.co/2IZrhOgj5P pic.twitter.com/2hy3ZyEdWf — British Vogue (@BritishVogue) June 11, 2026

Σημείωσε ότι υπάρχουν στιγμές που συνεχίζει «με αδιαφορία» την καθημερινότητά της, παρά την παρουσία των παπαράτσι.

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«Υπάρχουν στιγμές, προφανώς, που απλά θέλεις να κρυφτείς επειδή νιώθεις ότι σε κατακλύζει όλο αυτό», είπε.

«Και μετά υπάρχουν στιγμές που το αψηφάς και σκέφτεσαι: “Θα πάω να πάρω τον καφέ μου και δεν θα μου το στερήσετε αυτό”».

An upcoming heist film, an eternal style icon, a forever mood: after a lifetime in the spotlight, the evolution of Zoë Kravitz’s only gets more intriguing. As fascination with the actor-director once again hits fever pitch, she returns to the cover for British Vogue’s July 2026… pic.twitter.com/191dCOK9Jg Advertisement June 11, 2026

Ο αρραβώνας της πρωταγωνίστριας της σειράς «Big Little Lies» με τον Στάιλς έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν θα αποκτήσουν παιδιά, αλλά η Kράβιτζ μοιράστηκε την ρεαλιστική της άποψη για το πώς θα ισορροπήσει την επαγγελματική της ζωή με τη δημιουργία οικογένειας.

«Πρέπει απλά να είσαι ρεαλιστική. Αν θέλω να κάνω κάτι καλά, πρέπει να επικεντρωθώ σε αυτό», είπε.

«Γνωρίζοντας τον εαυτό μου, δεν πρόκειται να κάνω παιδί και να σκηνοθετώ ταινίες ταυτόχρονα. Πρέπει απλά να αποφασίσεις πού θέλεις να επικεντρώσεις την ενέργειά σου».

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Ο αρραβώνας του Στάιλς και της Kράβιτζ έγινε γνωστός τον Απρίλιο, με πηγές να αναφέρουν ότι ο Βρετανός τραγουδιστής είναι «εντελώς τρελαμένος» για την Αμερικανή σταρ.