Μετά την αποχώρηση της Χριστίνας Βραχάλη από το Open με προορισμό την κρατική τηλεόραση, η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου θα είναι τελικά εκείνη που θα πλαισιώσει τον Σπύρο Χαριτάτο στην καθημερινή απογευματινή εκπομπή που ετοιμάζει το κανάλι της Παιανίας. Αυτή είναι η δεύτερη αποχώρηση από το «Καλημέρα Ελλάδα» μετά την άφιξη του Παναγιώτη Στάθη στη θέση του Γιώργου Παπαδάκη, αφού και ο Γιώργος Γρηγοριάδης πήρε την απόφαση να μετακινηθεί στο Action24 δίπλα στη Ντόρα Κουτροκόη.

Η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου και ο Σπύρος Χαριτάτος είχαν μάλιστα συνεργαστεί πριν από τρεις μήνες, όχι όμως τηλεοπτικά, αλλά στο πλαίσιο του μονολόγου για τον Νίκο Κοεμτζή που είχε σκηνοθετήσει ο Κώστας Κιμούλης για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Μαζί τους ήταν μάλιστα και η πρώην συνεργάτιδα του Σπύρου Χαριτάτου, Ευλαμπία Ρέβη, αλλά και ο Πάνος Σόμπολος.

«Τέλος το ξύπνημα από τα αχάραγα!»

Σε ανάρτήσή της στο Instagram, η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου αποχαιρέτησε τους ανθρώπους του ΑΝΤ1. «Έπειτα από πολλά πολλά χρόνια στον ΑΝΤ1, ένας σημαντικός κύκλος ζωής και καριέρας ολοκληρώνεται. Από το 2000 (με ένα μικρό διάλειμμα) είχα την τιμή και τη χαρά να υπηρετήσω τη δημοσιογραφία μέσα απο την τηλεόραση του ΑΝΤ1. Μεγάλωσα επαγγελματικά μέσα σε αυτό το κανάλι, έζησα δυνατές στιγμές, έμαθα, εξελίχθηκα ως προσωπικότητα, ξεπέρασα δυσκολίες και συνεργάστηκα με εξαιρετικούς ανθρώπους σε διαφορετικά πόστα. Νιώθω ευγνώμων για όσα μοιραστήκαμε!

Κλείνει λοιπόν ένας κύκλος, με σεβασμό και συγκίνηση και ανοίγει ένας νέος με την ίδια αγάπη για τη δημοσιογραφία, με νέα ενέργεια και πολλές ιδέες. Σας ευχαριστώ όλους, αγαπημένους συναδέλφους, συνεργάτες και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος! Ραντεβού τα απογεύματα…

Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου: «Η επιτυχία είναι το να προσαρμόζεσαι»

«Ξέρω τον Γιώργο Παπαδάκη από το 2004, είχε εξομολογηθεί στον Γρηγόρη Αρναούτογλου η έμπειρη δημοσιογράφος. «Άρα τον ζω και ξέρω ακριβώς τι άνθρωπος είναι. Ξέρω πώς κινείται, πως αντιδρά, πώς συμπεριφέρεται, πώς θέλει να παρουσιάζει τις ειδήσεις. Προσπαθώ και εγώ να προσαρμοστώ, να είμαι δίπλα του όπως πρέπει να ‘μαι. Δεν είναι εύκολο γιατί είναι ένας άνθρωπος απαιτητικός. Εγώ θέλω να σέβομαι τον άλλον και τα όριά του. Το να προσαρμόζεσαι είναι η επιτυχία».

Όπως και η προκάτοχός της, Βίκυ Χατζηβασιλείου, έτσι και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου είχε ξεκινήσει την καριέρα της στον ΑΝΤ1 μεταφέροντας τον παλμό της συμπρωτεύουσας με ζωντανές συνδέσεις: «Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έδωσε έδαφος στη Θεσσαλονίκη σε καθημερινή βάση. Εγώ ζυμώθηκα μέσα από αυτή την κατάσταση. Ήμουν μόνη μου και έβλεπα να έρχονται άνθρωποι από άλλα κανάλια». Συνεχίζοντας, τόνισε: «Το ξέρεις ότι οι μισοί από αυτούς που είναι πρωταγωνιστές στην ελληνική τηλεόραση έχουν περάσει από τον Γιώργο Παπαδάκη;».