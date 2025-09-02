Τη μουσική παράσταση «Αριστοφάνεια» του Χρήστου Λεοντή στο κατάμεστο Ηρώδειο παρακολούθησε η Άντζελα Γκερέκου, με τον Σταμάτη Κραουνάκη στον ρόλο του Αριστοφάνη και την Klavdia να καταχειροκροτείται από το κοινό με το «Τραγούδι της Ειρήνης».

Η εμφάνιση της 66χρονης ηθοποιού και πρώην προέδρου του ΕΟΤ, μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού η κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου, συμμετείχε στον Χορό. Μάλιστα μετά το τέλος της επιτυχημένης παράστασης, η Άντζελα Γκερέκου εμφανίστηκε στα παρασκήνια για να συγχαρεί τη Μαρία Βοσκοπούλου αλλά και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης.

Advertisement

Advertisement

Ο Σταμάτης Κραουνάκης στη σκηνή ως Αριστοφάνης- πίσω του διακρίνεται η Μαρία Βοσκοπούλου.

Η Μαρία Βοσκοπούλου με τη μητέρα της Άντζελα Γκερέκου μετά το τέλος της παράστασης.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός, η Klavdia και ο σύντροφός της, Oge.

«Συσσωρεύτηκε ένα θαυμάσιο υλικό που κατά τη γνώμη μου όχι μόνο στέκει, αλλά επιβάλλεται να το ακούσει ο κόσμος γιατί είχε τεράστια επιτυχία με τις παραστάσεις» είχε δηλώσει ο δημιουργός της παράστασης, Χρηστός Λεοντής στην ΕΡΤ.

Ο Αριστοφάνης, μέσα από την υποκριτική του Σταμάτη Κραουνάκη, σχολίασε με καυστικό, πάντα τρόπο την επικαιρότητα της εποχής του με τρόπο που θυμίζει το σήμερα.

Η μουσική παράσταση βασίζεται στη μουσική του Χρήστου Λεοντή για τις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνικού Θεάτρου στην Επίδαυρο, για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη: Αχαρνείς, Πλούτος, Εκκλησιάζουσες, Σφήκες, Ιππείς, Λυσιστράτη, Ειρήνη. Συμμετέχουν η 16μελής Λαϊκή Ορχήστρα του Χρήστου Λεοντή και οι Polis Ensemble.

Η ανάρτηση της Άντζελας Γκερέκου