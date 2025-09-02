Τη μουσική παράσταση «Αριστοφάνεια» του Χρήστου Λεοντή στο κατάμεστο Ηρώδειο παρακολούθησε η Άντζελα Γκερέκου, με τον Σταμάτη Κραουνάκη στον ρόλο του Αριστοφάνη και την Klavdia να καταχειροκροτείται από το κοινό με το «Τραγούδι της Ειρήνης».
Η εμφάνιση της 66χρονης ηθοποιού και πρώην προέδρου του ΕΟΤ, μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού η κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου, συμμετείχε στον Χορό. Μάλιστα μετά το τέλος της επιτυχημένης παράστασης, η Άντζελα Γκερέκου εμφανίστηκε στα παρασκήνια για να συγχαρεί τη Μαρία Βοσκοπούλου αλλά και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης.
«Συσσωρεύτηκε ένα θαυμάσιο υλικό που κατά τη γνώμη μου όχι μόνο στέκει, αλλά επιβάλλεται να το ακούσει ο κόσμος γιατί είχε τεράστια επιτυχία με τις παραστάσεις» είχε δηλώσει ο δημιουργός της παράστασης, Χρηστός Λεοντής στην ΕΡΤ.
Ο Αριστοφάνης, μέσα από την υποκριτική του Σταμάτη Κραουνάκη, σχολίασε με καυστικό, πάντα τρόπο την επικαιρότητα της εποχής του με τρόπο που θυμίζει το σήμερα.
Η μουσική παράσταση βασίζεται στη μουσική του Χρήστου Λεοντή για τις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνικού Θεάτρου στην Επίδαυρο, για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη: Αχαρνείς, Πλούτος, Εκκλησιάζουσες, Σφήκες, Ιππείς, Λυσιστράτη, Ειρήνη. Συμμετέχουν η 16μελής Λαϊκή Ορχήστρα του Χρήστου Λεοντή και οι Polis Ensemble.