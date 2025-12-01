Καταλυτικό ρόλο φαίνεται πως έχει παίξει ο Δημήτρης Φιντιρίκος στην εξέλιξη της δικαστικής διαμάχης της Ιωάννας Τούνη για τη διαρροή (με δόλο) των προσωπικών της στιγμών.

Και ενώ ο Δημήτρης Φιντιρίκος παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη καθώς είχε ταξιδέψει την περασμένη Πέμπτη οδικώς στη Θεσσαλονίκη για να δώσει το παρών στη δίκη και δεν μπορούσε να γυρίσει εξαιτίας των μπλόκων των αγροτών, η Ιωάννα Τούνη έγραψε στο Instagram της:

«Η αλήθεια είναι πως δεν είμαι καθόλου καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες, απλά επειδή με βλέπω ολοένα και πιο βαλτωμένη με όλα όσα συμβαίνουν και επειδή το δικαστήριο που τόσο περίμενα πήγε πάλι μήνες μετά και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα τραβήξει, είπα να λάβω δράση και να προσπαθήσω να με βοηθήσω να νιώσω λίγο καλύτερα! Οπότε θα ξεκινήσω πάλι προπονήσεις και δραστηριότητες όσο μπορώ και περνάει από το χέρι μου».

Τι κατέθεσε ο Δημήτρης Φιντιρίκος

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε στην κατάθεση που έδωσε την περασμένη Παρασκευή ο Δημήτρης Φιντιρίκος, που ήταν ουσιαστικά και ο πρώτος που αντίκρυσε την Ιωάννα σε κατάσταση οριακά καταλάβαινε τι της συνέβαινε μετά τη συνεύρεσή της με τον κατηγορούμενο. «Με τα χέρια μου τη σήκωσα και την πήγα στο δωμάτιο της κατοικίας μου για να μπορέσει να κοιμηθεί εκεί πέρα γιατί έτσι έκρινε ένας από τους κατηγορούμενους» ήταν τα λόγια του Φιντιρίκου που μετέφερε ο γνωστός ποινικολόγος.

Μάλιστα ο 39χρονος επιχειρηματίας ρωτήθηκε αν ο τότε σύντροφος της 32χρονης influencer βρισκόταν επίσης σε κατάσταση μέθης επειδή «χαμογελούσε» με τον μάρτυρα να αντιδράει λέγοντας το προφανές, ότι δηλαδή είχε μπορέσει να οδηγήσει και να βρει το σπίτι που νοίκιαζε εκείνος κοντά στο σημείο που είχε τραβηχτεί το επίμαχο βίντεο εγκαταλείποντας ουσιαστικά εκεί την Ιωάννα.

Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι ο Δημήτρης Φιντιρίκος, που ήταν ο τέταρτος κατά σειρά μάρτυρας που κατέθεσε, απαντούσε στις ερωτήσεις της προέδρου -αλλά και τον δικηγόρων- για 40 περίπου λεπτά, η οποία του ζητούσε να περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια τι ακριβώς είχε συμβεί το «μοιραίο» βράδυ.

Ένα από τα σημεία της κατάθεσης που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η στιχομυθία του με τον άνθρωπο που είχε συνευρεθεί με την Ιωάννα και απεικονίζεται στο επίμαχο βίντεο: Όταν τον ρώτησε γιατί την έφερε στο σπίτι του, απάντησε ότι του το είπε η Ιωάννα με τον Δημήτρη Φιντιρίκο να του φωνάζει ότι λέει ψέμματα με αποτέλεσμα να ανέβουν οι τόνοι μεταξύ τους. Στη συνέχεια εκείνος έφυγε χωρίς να μπει καν στην εξοχική κατοικία που διέμενε ο Φιντιρίκος. Μάλιστα όπως τόνισε στην έδρα, δεν ήξερε καν τι είχε συμβεί μεταξύ τους τότε, γιατί μετά από εκείνο το βράδυ δεν είχε επαφές με κανέναν από τους δύο για αρκετά μεγάλο διάστημα.

Ο Δημήτρης Φιντιρίκος μίλησε επίσης με τα καλύτερα λόγια για την ακεραιότητα του χαρακτήρα της Ιωάννας Τούνη τονίζοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα συνάπτοντας σχέσεις με πλούσιους άντρες, αντιθέτως πάντα επέλεγε συντρόφους οικονομικά αδύναμους και κάλυπτε εκείνη πολλές φορές τα έξοδά τους.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 23 Ιανουαρίου με την κατάθεση της κουμπάρας και συνεταίρου της Ιωάννας Τούνη, Στέλλας Πάσσαρη.