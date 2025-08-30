Τα πλάνα από την εμφάνιση του Τζορτζ και της Αμάλ Κλούνεϊ στο φετινό φεστιβάλ Βενετίας έκαναν τον γύρο του κόσμου μέσα σε λίγες ώρες, επισκιάζοντας όλες τις άλλες διασημότητες στο κόκκινο χαλί. Το μακιγιάζ και τα μαλλιά του ζεύγους είχε επιμεληθεί ο Δημήτρης Γιαννέτος, ο οποίος πόζαρε μαζί τους στο instagram του.

Πέρα από το φούξια vintage Jean-Louis Scherrer φόρεμά της (συλλογή φθινόπωρο 1995), η αμερικανική Vogue έκανε ειδική μνεία στον Έλληνα κομμωτή και μακιγιέρ- και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Δημήτρης Γιαννέτος σχολιάζεται θετικά για τη δουλειά του από τη «βίβλο» της μόδας:

«Η Κλούνεϊ συνεργάστηκε με τον αγαπημένο της hair stylist, τον διάσημο κομμωτή και colorist Δημήτρη Γιαννέτο o οποίος δουλεύει συχνά με όλους, από τη Ντεμί Μουρ κατά τη διάρκεια της απίστευτης πορείας της στα βραβεία μέχρι τις Καρντάσιαν, και είναι ο δημιουργός του ασύμμετρου καρέ της Τζίτζι Χαντίντ» έγραψε, μεταξύ άλλων, η Vogue.

Φυσικά αυτές δεν είναι οι μόνες διάσημες που έχει χτενίσει ο Δημήτρης Γιαννέτος, που ξεκίνησε την πορεία του χτενίζοντας την τραγουδίστρια Αποστολία Ζώη στα πρώτα της βήματα για να γίνει μόνιμος συνεργάτης της Μαριέττας Χρουσαλά, της Φαίης Σκορδά, της Ναταλίας Γερμανού, της Δέσποινας Βανδή και πολλών άλλων που δεν φωτογραφίζονταν αν δεν τις «έφτιαχνε» ο Γιαννέτος.

Με τη Δέσποινα Βανδή το 2013.

Από τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς μέχρι τη Σίντι Κρόφορντ και από τον Μπραντ Πιτ και την ποπ σταρ Καμίλα Καμπέγιο, που ταξίδεψε πρόπερσι μέχρι την Αθήνα για να του κάνει έκπληξη στα γενέθλιά του, ο Δημήτρης Γιαννέτος είναι αυτή τη στιγμή από τους πιο περιζήτητους και ακριβοπληρωμένους hair stylists στην Αμερική, τη χώρα που έφτασε μόνος του πριν από λίγα χρόνια γνωρίζοντας μόνο λίγες λέξεις στα αγγλικά έχοντας τη στήριξη της αγαπημένης του φίλης, Μαρίας Μενούνος.

Με σπίτια στο Μανχάταν και το Μπέβερλι Χιλς, ο Δημήτρης Γιαννέτος αποτελεί την προσωποοίηση του σύγχρονου Αμερικανικού ονείρου, ενώ εξίσου ολοκληρωμένος νιώθει και στην προσωπική του ζωή αφού σύντομα ετοιμάζεται να παντρευτεί με τον αγαπημένο του Φελίπε Καρντόζο.

Ο Δημήτρης Γιαννέτος μιλάει για τον Τζορτζ και την Αμάλ Κλούνεϊ

«Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα!» έγραψε ο Δημήτρης Γιαννέτος στο Instagram του με αφορμή το τριήμερο ταξίδι του στη Βενετία: «Πριν από 13 χρόνια, όταν μετακόμισα στις ΗΠΑ, κάποιος με ρώτησε αν θα με ενδιέφερε να ασχοληθώ με το μακιγιάζ και τα μαλλιά σε ταινίες του Χόλιγουντ. Θυμάμαι ότι απάντησα τότε ότι αν κάποια μέρα ο Τζορτζ Κλούνεϊ μου ζητούσε να φτιάξω τα μαλλιά του, δεν θα μπορούσα να αρνηθώ!

Ο κύκλος έκλεισε πέρυσι, όταν ο Τζορτζ Κλούνεϊ μου ζήτησε να φτιάξω τα μαλλιά του για τη νέα του ταινία, που έκανε πρεμιέρα χθες το βράδυ στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας! Ακόμα νιώθω πεταλούδες στο στομάχι μου όταν βλέπω το όνομά μου στη μεγάλη οθόνη: «Χτένισμα και μακιγιάζ για τον Τζορτζ Κλούνεϊ: Δημήτρης Γιαννέτος».

Ευχαριστώ την Αμάλ και τον Τζορτζ που πίστεψαν σε μένα και μου έδειξαν εμπιστοσύνη. Είμαι απίστευτα ευγνώμων για την αγάπη και την υποστήριξή σας και για που με κάνετε πάντα να νιώθω σαν να είμαστε οικογένεια».

Όσο για το look της, στενής του φίλης πλέον, Αμάλ Κλούνεϊ, ο Δημήτρης Γιαννέτος εξήγησε στη Vogue ότι διατήρησε τα μαλλιά της σε ένα ζεστό χρώμα «καρυδόπιτας» -με την πάροδο των χρόνων, η Κλούνεϊ έχει φωτίσει τα καστανά μαλλιά της με κάραμελ ανταύγειες, προσθέτοντας διάσταση και βάθος.

«Προσθέσαμε φρέσκα, καλοκαιρινά κύματα εμπνευσμένα από την Ιταλία — τα κύματα τονίζουν πραγματικά το όμορφο χρώμα των μαλλιών της», λέει ο Γιαννέτος. Για να διατηρήσει τα πυκνά, κυματιστά μαλλιά της στη θέση τους, χρησιμοποίησε τη λακ L’Oreal Paris Elnett Satin Strong Hold και το L’Oreal Paris Elvive Glycolic Gloss High Shine Leave-In Serum για να δώσει στα μαλλιά επιπλέον λάμψη.

