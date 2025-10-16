Το πρωί της Δευτέρας η Ντορέττα Παπαδημητρίου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα με αφορμή τη θεατρική της επιστροφή. Αυτό που σχολιάστηκε όμως περισσότερο στα social media, δεν ήταν όσα είπε, αλλά η εικόνα της, με πολλούς να σχολιάζουν ότι ήταν αποτέλεσμα αισθητικών επεμβάσεων, που δεν τις είχε ανάγκη, όπως έγραψαν κάποιοι.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, η Ντορέττα Παπαδημητρίου που γιόρτασε την Τετάρτη τα 46α γενέθλιά της με τους στενούς της φίλους, βρέθηκε στην παρουσίαση της νέας εταιρείας κινηματογραφικών παραγωγών του Ομίλου ΑΝΤ1, Iconic Films. Εκεί μάλιστα ανακοινώθηκε ότι θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Φίλοι για πάντα» δίπλα στον Θανάση Αλευρά, τον Θανάση Τσαλταμπάση, τη Ματίνα Νικολάου, τη Χριστίνα Μιχαλοπούλου και τον Ιωάννη Απέργη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο γιος της Αγγελικής Νικολούλη, Κωνσταντίνος Μουσούλης.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ήταν βαμμένη ελαφριά και δεν αποχωρίστηκε τα κοκκάλινα γυαλιά της.

Με τη Χρύσα Μιχαλοπούλου.

Με τον συμπρωταγωνιστή της, Ζήση Ρούμπο.