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Η ίδια αναφέρθηκε στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των εργαζομένων από περιστατικά βίας και εκφοβισμού στον επαγγελματικό χώρο.

Τόνισε ότι οι εργαζόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους για μυστικές καταγγελίες και προστασία από αντεκδικητικές απολύσεις στους οργανισμούς τους.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι εργασιακές σχέσεις πρέπει να διέπονται από σεβασμό και σωστή επίλυση διαφορών, απορρίπτοντας την ανοχή σε κακοποιητικές συμπεριφορές.

Τέλος, μοιράστηκε προσωπικές της εμπειρίες σχετικά με τον φόβο και την πίεση που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι κατά τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών.

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Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ήταν το πρωί της Παρασκευής, η Ελεονώρα Μελέτη. Η 48χρονη ευρωβουλευτής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πρωτοφανές περιστατικό που διαδραματίστηκε ανάμεσα στην Κατερίνα Παπακωστοπούλου και τον Νίκο Στραβελάκη πριν από μία εβδομάδα:

«Εγώ βλέπω σε όλο αυτό που έχει γίνει, γιατί το έχω παρακολουθήσει αποσπασματικά και μέσα από τα sites περισσότερο, έχει δύο πυλώνες τώρα αυτό το πράγμα. Έχει αυτό που έγινε και αυτό που βγήκε. Αυτό που έγινε για μένα έχει χαρακτηριστικά τα οποία είναι υπό συζήτηση, αλλά και το ότι βγήκε επίσης» είπε αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη η οποία τη μέρα που έγινε viral ο καβγάς στο OPEN έγραψε στο Instagram ότι «υπάρχει και χειρότερος».

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« Εσύ δεν ξέρετε κάποιος που μπορεί να είναι χειρότερος από αυτό που είδαμε; Πώς να αποκαλύψω ποιος ήταν; Δεν γίνεται παιδιά! Παρά το γεγονός και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει νόμος στην ελληνική νομοθεσία και μάλιστα είναι της κυβέρνησής μας, που προστατεύει τον εργαζόμενο.

Η Ελεονώρα Μελέτη είχε δουλέψει με τον Κώστα Τσουρό στο MEGA.

Υπάρχουν κυρώσεις, υπάρχει νόμος. Είναι η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που η Ελλάδα επικύρωσε το 2019 και σου λέει ότι σε περίπτωση που αντιμετωπίζεις εργασιακή παρενόχληση, εκφοβισμό, βία- ορίζεται και πώς είναι αυτή η βία- έχεις το δικαίωμα να κάνεις καταγγελίες. Οι καταγγελίες αυτές να είναι μυστικές, να διερευνώνται από τον από τον οργανισμό.

Με τον Θέμη Μάλλη η Ελεονώρα Μελέτη είχε συνεργαστεί στο STAR και το Epsilon TV.

Και στην επιθεώρηση εργασίας, στον οργανισμό που εργάζεσαι και ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος να κάνει και την έρευνά του, πάντα με διακριτικότητα και πάντα προστατεύοντας τον εργαζόμενο και να τον προστατεύει μάλιστα και από την αντεκδικητική απόλυση. Δηλαδή να σε απολύσει επειδή μίλησες.

Η Ελεονώρα Μελέτη και ο Νίκος Μάνεσης είχαν συνεργαστεί το 2020 στον ALPHA.

Ελεονώρα Μελέτη: «Όχι, καμία δουλειά δεν πρέπει να είναι έτσι»

«Όλα αυτά θεωρώ ότι αν ήταν πολύ πιο ξεκάθαρα γνωστά στους εργαζόμενους, αλλά και εφαρμόσιμα στους οργανισμούς, η διαδικασία προστασίας των εργαζομένων θα ήταν πάρα πολύ πιο εύκολη. Τώρα βλέπουμε ότι κάπου λίγο χάνονται τα πράγματα. Πας, κάνεις την καταγγελία σου, θα υπάρξουν αυτοί που θα σου πούνε “έλα τώρα, αφού έτσι είναι αυτή η δουλειά”. Όχι, καμία δουλειά δεν πρέπει να είναι έτσι» συνέχισε η Ελεονώρα Μελέτη.

Το πρώτο εξώφυλλο της Ελεονώρας Μελέτη μετά την αποχώρηση της Ελένης Μενεγάκη από τον ΑΝΤ1 το 2005.

«”Όχι, έλα αφού τον ξέρεις έτσι είναι”. Όχι, κανένας δεν πρέπει να είναι έτσι και αν είναι έτσι, δεν είμαι υποχρεωμένη να τον ανέχομαι. Όλοι θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε έναν τρόπο να μιλάμε στους ανθρώπους, έναν τρόπο να επιλύνουμε τις διαφορές μας, έναν τρόπο να διαφωνούμε, έναν τρόπο εν πάση περιπτώσει να κρατούνται οι εργασιακές ισορροπίες».

Σεπτέμβριος 2007: Η Ελεονώρα Μελέτη στην πρεμιέρα της τρίτης- και τελευταίας της και άκρως ταραχώδους- σεζόν ως παρουσιάστρια της εκπομπής «Πρωινός Καφές» του ΑΝΤ1

«Το να το κυνηγήσω νομικά το είχα σκεφτεί, το είχα συζητήσει. Θεώρησα όμως ότι το να κυνηγήσω ένα ολόκληρο κανάλι για μια ατομική συμπεριφορά είναι άδικο» κατέληξε η Ελεονώρα Μελέτη. «Η σύμβασή μου μου ήταν με το κανάλι. Εκείνη την περίοδο χρειαζόμουν και τη συμπαράσταση των υπολοίπων, φοβόντουσαν, υπήρχε ένα καθεστώς πίεσης και φόβου».

«Εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω το έκανα. Έκανα και τις καταγγελίες μου, έκανα και τις συζητήσεις μου. Γνωστοποιήθηκε το θέμα. Εκείνη την περίοδο εγώ χρειαζόμουνα βέβαια για να γίνει και πιο οργανωμένα και την συμπαράσταση και την καταγγελία βεβαίως και των υπολοίπων. Οι άνθρωποι φοβόντουσαν.

Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι, αλλά υπήρχε και ένα μεγάλο καθεστώς πίεσης και φόβου για το αν θα χαθούν οι δουλειές, αν θα χαθούν οι θέσεις εργασίας, όλα τα σχετικά».μελε