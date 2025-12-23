Σε μια λαμπερή και ζεστή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας το Χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργάνωσε ο ιδιοκτήτης του Θεάτρου Παλλάς, Γιάννης Κεντ, στο ατμοσφαιρικό George, The Lobby Bar του King George.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤ, ΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Οι συντελεστές και οι συνεργάτες των δύο μεγάλων, φετινών παραγωγών του Θεάτρου Παλλάς, «Annie» και «Αλεξάνδρεια» αλλά και πολλοί φίλοι, έκαναν ένα ευχάριστο διάλειμμα από τους ρυθμούς της θεατρικής σκηνής και συναντήθηκαν σε ένα λαμπερό, Χριστουγεννιάτικο σκηνικό για να ανταλλάξουν ευχές.

Advertisement

Advertisement

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΡΙΕΤΤΑ ΜΑΝΟΥΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΡΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν τη βραδιά σε έναν ζεστό χώρο, με festive ατμόσφαιρα και χαλαρή ενέργεια, γιορτάζοντας την ολοκλήρωση μιας χρονιάς γεμάτης συνεργασίες, επιτυχίες και δημιουργικές στιγμές, με οικοδεσπότη τον Γιάννη Κεντ μαζί με την κόρη του Ελίνα.

ΑΝΝΑ ΜΑΣΧΑ, ΛΗΔΑ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ

Στο πάρτι του Γιάννη Κεντ έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Γιώργος Μυλωνάκης με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου, ο Σπύρος Καπράλος που συνοδευόταν από την Κατερίνα Γκαγκάκη, ο Πέτρος Κόκκαλης με τη σύζυγό του Δήμητρα Ματσούκα, ο Γιώργος Λυκιαρδόπουλος, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Κωνσταντίνος Αγιοστρατίτης, ο Φωκάς Ευαγγελινός και ο σκηνογράφος Μανόλης Παντελιδάκης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΝΚΟΓΛΟΥ, ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΠΑ

Εκεί ήταν ακόμα ο Βασίλης Μαυρογεωργίου, η Ζέτη Φίτσιου, ο Γιάννης Στάνκογλου, η Δανάη Παππά, ο Ιωάννης Παπαζήσης, η Άννα Μάσχα, η Μαρία Κατσανδρή, η Ελένη Καρακάση, η Χριστίνα Αλεξανιάν, η Λήδα Ματσάγγου, η Θέμιδα Μαρσέλλου, η Αλίνα Κωτσοβούλου, η Βάσια Παναγοπούλου, ο Αργύρης Αγγέλου, ο Μιχάλης Αλικάκος, ο Δημήτρης Παπανικολάου, η Εριέττα Μανούρη, οι δημοσιογράφοι Κατερίνα Παναγοπούλου και Στέλλα Στυλιανού και πολλοί άλλοι.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΖΑΜΠΑΣΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Η βραδιά κύλησε με ανεβασμένη διάθεση, υπέροχη μουσική και άψογη φιλοξενία επιβεβαιώνοντας πως οι πιο όμορφες συνεργασίες συνεχίζονται και πέρα από τη σκηνή ενώ ο Γιάννης Κεντ δέχτηκε συγχαρητήρια για τις πετυχημένες του παραγωγές, ενώ πολλοί ήθελαν να μάθουν τα επόμενα θεατρικά σχέδια του.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, ΤΙΝΑ ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Το Χριστουγεννιάτικο Party του Γιάννη Κεντ έκλεισε τη χρονιά με τον πιο φωτεινό τρόπο, δίνοντας ραντεβού για νέες δημιουργικές συναντήσεις εντός και εκτός σκηνής και τη νέα χρονιά!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Οι καλεσμένοι του, εργένη πλέον, Γιάννη Κεντ ήρθαν «αντιμέτωποι» και με τις τηλεοπτικές κάμερες που τους περίμεναν στην είσοδο του King George: