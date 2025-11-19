Τίτλοι τέλους στον γάμο της Μαρί Κωνσταντάτου με τον επιχειρηματία Γιάννη Κεντ δύο χρόνια μετά την πολιτική τελετή που είχε γίνει κάτω από άκρα μυστικότητα το καλοκαίρι του 2023 στο δημαρχείο της Γλυφάδας. Οι ψίθυροι που υπήρχαν τον τελευταίο καιρό επιβεβαιώθηκαν το βράδυ της Τρίτης, αφού ο ιδιοκτήτης του θεάτρου «Παλλάς» εμφανίστηκε μόνο με την κόρη του, Ελίνα, που έχει αποκτήσει από τον πρώτο του γάμο με τη δερματολόγο, Σεμίνα Παπανικολάου.

Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως το ζευγάρι έχει χωρίσει οριστικά από το καλοκαίρι και δεν ζουν πια κάτω από την ίδια στέγη. Όλο αυτό το διάστημα και οι δυο κρατούσαν πολύ χαμηλό προφίλ, χωρίς να δώσουν ποτέ το παραμικρό δικαίωμα. Το ίδιο έκαναν φυσικά όταν αποφάσισαν από κοινού να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από έξι χρόνια κοινής ζωής.

Advertisement

Advertisement

Γιάννης Κεντ- Μαρί Κωνσταντάτου: Η τελευταία επίσημη δημόσια εμφάνιση

Η τελευταία δημόσια κοινή εμφάνιση του ζεύγους Κεντ- Κωνσταντάτου είχε γίνει στα τέλη Μαΐου του 2025 στο θέατρο «Παλλάς». Το ζευγάρι είχε τότε φωτογραφηθεί με τον δικηγόρο Θέμη Σοφό και τη σύζυγό του Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Ο Γιάννης είναι ο άνθρωπος που θέλω, αν θέλει και ο Θεός, να γεράσω μαζί του είχε πει σε συνέντευξή της στο Mega το καλοκαίρι του 2022. «Ο γάμος δεν παίζει κανέναν ρόλο, αν είσαι καλά με τον άνθρωπό σου».