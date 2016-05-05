Η Μαρί ενώ δεν έχει αποκτήσει η ίδια βιολογικά παιδιά νιώθει σαν να είναι η μητέρα όλων αυτών των παιδιών που βοηθάει μέσα από την εκπομπή της! Η αγάπη, η προσφορά, η βοήθεια και η αλληλεγγύη ρέουν στην ψυχή της και αυτά είναι που χρειάζονται τα παιδιά για μεγαλώσουν εξάλλου!

Η Μαρί Κυριακού είναι μία γυναίκα όμορφη, πετυχημένη και σούπερ δραστήρια! Στην εκπομπή της το «Με Αγάπη» πραγματοποίησε το μεγάλο της όνειρο περί προσφοράς καθώς προβάλλει ιδρύματα και δίνει βήμα και φωνή σε ανθρώπους και οργανώσεις που δεν έχουν άλλο τρόπο να ακουστούν. «Είναι διαφορετικό να προσφέρει ο καθένας μόνος του από το να ενώνονται όλοι μαζί» μας λέει. Στόχος της εκπομπής της είναι να δίνει το μήνυμα γρήγορα σε όσους θέλουν να βοηθήσουν, χωρίς να υποχρεώνει ή να κουράζει…

Η Μαρί Κυριακού μιλά για την αλληλεγγύη, το παιδικό βιβλίο και τη συγκινητικη ιστορία πίσω από τη γέννηση του Μάικ του Φασολάκη

https://www.youtube.com/embed/Nd2rkvCPVgo

