Η Δέσποινα Βανδή απέφυγε να δώσει συνέχεια στο περιστατικό που αφορά τον Βασίλη Μπισμπίκη. Η γνωστή τραγουδίστρια επέστρεψε στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη και κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» οι κάμερες την κατέγραψαν μαζί με την κόρη της, Μελίνα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο αεροδρόμιο, δημοσιογράφοι την πλησίασαν ζητώντας της ένα σχόλιο για τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον Βασίλη Μπισμπίκη. Η ίδια, ωστόσο, προτίμησε να τηρήσει διακριτική στάση, απαντώντας λακωνικά: «Γεια σας παιδιά, κανένα σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ», όπως μεταδόθηκε σε απόσπασμα της εκπομπής «Happy Day». Αμέσως μετά αποχώρησε, αποφεύγοντας οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση της τραγουδίστριας μετά τα όσα συνέβησαν με τον ηθοποιό. Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, όταν -υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες-, έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, συγκρούστηκε με τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο.