Στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της μπαίνει σε λίγες μέρες η Κατερίνα Καινούργιου και ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το αν θα την αντικαταστήσει κάποιος τις εβδομάδες που θα λείψει.

Εδώ και λίγες ώρες ακούγεται ότι τη θέση της στη Super Κατερίνα θα πάρει ο Μάρκος Σεφερλής, με τον οποίο διατηρεί φιλικές σχέσεις και την τιμά πάντα με την παρουσία του στην εκπομπή της, όπως συνέβη και την ημέρα της ονομαστικής της εορτής τον Νοέμβριο.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ούτε έχει γίνει πρόταση στον Μάρκο Σεφερλή να πάρει τη θέση της Κατερίνας Καινούργιου, ούτε πρόκειται να γίνει. Ο λόγος είναι πως ο σταθμός έχει αποφασίσει πως δεν θα βρεθεί κανένας στη θέση της παρουσιάστριας όσο θα λείπει και τον συντονισμό θα κάνει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, που είναι και ο πιο παλιός της συνεργάτης.

Η Κατερίνα Καινούργιου με την ομάδα της.

Μάλιστα η διοίκηση του Alpha δεν έχει πιέσει καθόλου την Κατερίνα Καινούργιου να επιστρέψει γρήγορα στο πλατό, αν και η ίδια, παρά το γεγονός ότι περιμένει πώς και πώς να κρατήσει την κόρη της στην αγκαλιά της, θα προσπαθήσει να λείψει όσο το δυνατόν λιγότερο από την εκπομπή.

Ο Μάρκος Σεφερλής -ως Tootsie- δίπλα στη Μαρία Αλιφέρη.

Εξάλλου, ο Μάρκος Σεφερλής έχει ήδη δώσει τα χέρια με το Mega, όπως είχε αποκαλύψει πριν αρκετό καιρό η HuffPost, και πολύ σύντομα οι παραστάσεις του θα ξεκινήσουν να μεταδίδονται- κατά πάσα πιθανότητα- τα βράδια του Σαββάτου. Προς το παρόν το κοινό του έχει την ευκαιρία να τον δει από κοντά στο μιούζικαλ Tootsie που ανέβηκε ξανά στο θέατρο «Περοκέ», μια από τις πιο ακριβές παραγωγές που έχει κάνει στην καριέρα του.

Κατερίνα Καινούργιου: Παραμένει στον Alpha

Μέχρι και σήμερα, η Κατερίνα Καινούργιου μαζί με την ομάδα της, έχει καταφέρει να κερδίσει το στοίχημα της τηλεθέασης, αφού, μπορεί να η εκπομπή της να μην έχει πλέον μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό, εξακολουθεί όμως να προηγείται με σημαντική διαφορά στο δυναμικό κοινό. Το συμβόλαιο της Κατερίνας, που ανανεώθηκε στις αρχές του 2025 λήγει, σύμφωνα με πληροφορίες το καλοκαίρι του 2028.

Αυτό δεν σημαίνει ότι την επόμενη σεζόν δεν θα υπάρξουν αλλαγές και προσθήκες στην εκπομπή καθώς στόχος όλων είναι η εκπομπή να διατηρήσει τα υψηλά της ποσοστά και την επόμενη σεζόν.