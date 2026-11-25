Η Βίκυ Καγιά και η Ήβη Αδάμου έκαναν μαζί πασαρέλα στο Madwalk.

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Υπό την παρουσίαση της Βίκυς Καγιά και με κεντρικό μήνυμα «We are all made of stars», η εκδήλωση παρουσίασε πλήθος σχεδιαστικών συλλογών και καλλιτεχνικών συμπράξεων.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς τιμήθηκε ο Κωνσταντίνος Ρήγος με το MadWalk of Fame Award, ενώ πλήθος καλλιτεχνών και μοντέλων συμμετείχαν στα θεματικά catwalks που συνδύασαν διαφορετικά στιλ και μουσικά είδη.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το τηλεοπτικό υλικό θα προβληθεί αποκλειστικά από το MEGA στις 23 Δεκεμβρίου.

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Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο κατάμεστο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do, το MadWalk 2026 by Three Cents ένωσε για 16η χρονιά τη μόδα με τη μουσική, με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά και κεντρικό μήνυμα «We are all made of stars». Συλλογές και μουσικές συμπράξεις που δημιουργήθηκαν για τη βραδιά έδωσαν κάθε φορά διαφορετικό χαρακτήρα στην ίδια σκηνή.

Το καλλιτεχνικό concept επιμελήθηκε ο Νίκος Τάγης, με την τηλεοπτική σκηνοθεσία να «φέρει την υπογραφή» του Δημήτρη Τσίγκου. Fashion Director ήταν ο Κώστας Ζήσης, ενώ τη σκηνική επιμέλεια ανέλαβε η Ειρήνη Δαμιανίδου.

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Με το «Τυχερό αστέρι» του Κωνσταντίνου Βήτα, σε remix του Valeron, με συμμετοχή του Γιάννη Παλαμίδα, ξεκίνησε το opening act by Three Cents, δίνοντας τον τόνο στην πρώτη εμφάνιση της Βίκυς Καγιά. Το MadWalk 2026 by Three Cents, ξεκίνησε στην Αναγέννηση, πέρασε από την disco των ’70s και έφτασε ως το Old Hollywood.

Στο πρώτο catwalk, η Πέγκυ Ζήνα πέρασε από την επιτυχία της «Πουθενά» στο εμβληματικό «Vogue» της Madonna. Η εναλλαγή από την εξομολόγηση στη θεατρικότητα του pop κομματιού συνάντησε τις διαφάνειες και τα αναγεννησιακά βολάν του Paris Valtadoros στη συλλογή «The Art of Rebirth».

Ο Biased Beast έφερε στην πασαρέλα τον παλμό της disco, τη rock ένταση και τη θεατρικότητα του performance, με τα «Take My Breath» και «How Deep Is Your Love». Στον ίδιο ρυθμό κινήθηκε η Georgia de Graecia με το print «Baravelle» και τη glam αισθητική των ’70s, σε looks που ολοκλήρωσαν τα παπούτσια της MIGATO.

Το floral πήρε κυριολεκτική μορφή όταν η Βίκυ Καγιά εμφανίστηκε με το LEGO Daisy Dress στο ελληνικό του ντεμπούτο, ένα couture φόρεμα από 12.000 κομμάτια LEGO, με 790 λουλούδια τοποθετημένα ένα-ένα στο χέρι. To φόρεμα, δημιουργία της σχεδιάστριας Νόρα Σάρμαν σε συνέργασία με τον LEGO Certified Professional, Μπαλάζ Ντότσι, ήρθε αποκλειστικά στην Ελλάδα για το MadWalk 2026 by Three Cents.

Στο «Κι Άλλο» της Danae, η μουσική έδωσε κίνηση σε μια συλλογή που έπαιζε με τις αντιθέσεις. Ο Stelios Koudounaris έφερε τους έντονους ώμους και το power dressing των ’80s δίπλα στα ρευστά ντραπέ και την αντισυμβατική διάθεση των ’90s.

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Ο FY έφερε το χριστουγεννιάτικο παραμύθι στην πασαρέλα, δίνοντας το beat με το «Φέτος τα Χριστούγεννα», στο Christmas Act by ΣΚΡΑΤΣ, με τη συνοδεία δώδεκα Μολυβένιων Στρατιωτών, με στολές που επιμελήθηκε ο Paris Valtadoros. O διαγωνισμός «Wish & Win by ΣΚΡΑΤΣ», έφερε στη βραδιά τις ευχές του κοινού και πιο συγκεκριμένα έξι τυχερών, μέσω video, με δώρο για έναν μεγάλο νικητή ένα γιορτινό outfit του σχεδιαστή.

Με το «2100», η Κατερίνα Λιόλιου έφερε τη δυναμική της ερμηνείας της σε ένα catwalk με θέμα την ορμή μιας γενιάς που διεκδικεί την αλλαγή. Οι Deux Hommes άντλησαν έμπνευση από τη Γαλλική Επανάσταση και τη μετέφεραν στο σήμερα μέσα από αποδομημένα βραδινά ρούχα και απρόσμενα υλικά.

Η Klavdia έφερε τη soul της Aretha Franklin στην πασαρέλα με τα «Think» και «Respect». Οι δύο ερμηνείες έδωσαν τον ρυθμό στο «Razzle Dazzle» της Daphne Valente, με γλυπτά ντραπέ και τα χαρακτηριστικά πλισέ της σχεδιάστριας. Εκεί παρουσιάστηκε και η Mad Tap by Eurobank, η νέα προπληρωμένη κάρτα για παιδιά και εφήβους 10–17 ετών, που έρχεται το 2027, μία συνεργασία του Mad με τη Eurobank.

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Από το νέο τραγούδι «Μονά Ζυγά» στο διαχρονικό «Sweet Dreams», η Ήβη Αδάμου πέρασε από την ελληνική pop στον synth-pop ήχο, ενώ οι χαρακτηριστικές ρίγες του Greatness Athens by Vicky Kaya και τη νέα συλλογή «The Art of Layering» άλλαζαν φορά, κλίμακα και χρώμα.

Το πιο προσωπικό στιγμιότυπο του catwalk της Greatness Athens ήρθε με την Μπιάνκα, κόρη της Βίκυς Καγιά, που έκανε τα πρώτα της βήματα στην πασαρέλα του MadWalk. Στο ίδιο catwalk έκανε την εμφάνισή του και το αμιγώς ηλεκτρικό CUPRA RAVAL

Η Evangelia και ο Kidd έφεραν στην πασαρέλα της BSB δύο διαφορετικές μουσικές ταυτότητες. Με τα «Μόλις Γνωριστήκαμε» και «Λόγια», η pop της Evangelia συναντήθηκε με τον urban ήχο του Kidd στο ίδιο fashion act.

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Η LILA ένωσε την Beyoncé με το «Prisencolinensinainciusol» του Adriano Celentano, σε ένα mashup που έδωσε απρόσμενο ήχο στην «Avant Premiere» της Celia Kritharioti. Κρόσσια, φτερά και ροζέτες από οργάντζα έφεραν στη σκηνή τη λάμψη του Old Hollywood.

Με το «Δική Μου», η Ρένα Μόρφη έφερε τη ρετρό χροιά της φωνής της σε ένα catwalk για την ελευθερία της έκφρασης. Ο Αθανάσιος Βασιλειάδης έδωσε μορφή στην ιδέα με τις ασύμμετρες γραμμές και τις ιριδίζουσες υφές της συλλογής «TEMPTATION». Το act σύστησε επίσης στο κοινό την Άλλη Όψη, το σωματείο που στηρίζει την αυτονομία ανθρώπων με κινητική αναπηρία.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος άνοιξε το βεστιάριο των παραστάσεών του για το Madwalk

Ο πρώτος art director του MadWalk, Κωνσταντίνος Ρήγος, επέστρεψε στη σκηνή του θεσμού για να παραλάβει το MadWalk of Fame Award από τη Σμαράγδα Καρύδη. Το αφιέρωμα που ακολούθησε άνοιξε με την απαγγελία της Μαρίας Ναυπλιώτου, η οποία στη συνέχεια ένωσε τη φωνή της με τον Κωνσταντίνο Μπιμπή στο «Κάνε λιγάκι υπομονή» του Βασίλη Τσιτσάνη, σε διασκευή των Yucatan.

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Η συγκίνηση κορυφώθηκε στην πασαρέλα, όπου συναντήθηκαν 34 καλλιτέχνες, ηθοποιοί και χορευτές που είχαν συνεργαστεί με τον Ρήγο στο θέατρο, φορώντας κοστούμια από τις παραστάσεις του. Ο ενδυματολόγος Γιώργος Σεγρεδάκης ένωσε κομμάτια από διαφορετικά έργα σε νέες εμφανίσεις, φέρνοντας στην ίδια σκηνή ανθρώπους και κοστούμια από διαφορετικές στιγμές της θεατρικής του διαδρομής.

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Στην πασαρέλα περπάτησαν οι Έλενα Τοπαλίδου, Μυρτώ Κοντονή, Μαρκέλα Μανωλιάδη, Γιάννης Στάνγκογλου, Νάνσυ Σταματοπούλου, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ιωάννα Παππά, Δωροθέα Μερκούρη, Μιχάλης Θεοφάνους, Στέλιος Ιακωβίδης, Χριστίνα Στεφανίδη, Πέτρος Νικολίδης, Γιάννης Νικολαίδης, Τζένη Θεωνά, Ιόβη Φραγκάτου, Μάριος Μποζίκας, Τέλλης Τελλάκης, Άρτεμις Μπόγρη, Ίντρα Κέην, Γιάννης Τσιγκρής, Έμιλυ Κολιανδρή, Χρήστος Τζοβάρας, Βαγγέλης Μπίκος, Δέσποινα Χρυσοστόμου, Μαργαρίτα Κώστογλου, Μελία Κράιλινγκ, Ιάσωνας Χρόνης, Γιάννης Κορρές, Χριστόφορος Παντούλας, Θάνος Στασινός, Εβελίνα Σταυροπούλου, Άλκηστις Πουλοπούλου και Θάνος Λέκκας.

Ο Σάκης Ρουβάς ξεκίνησε με το «Λάθος Οδός» από τα παρασκήνια και συνέχισε με το «Κάρμα». Στην πασαρέλα, ο Vassilis Zoulias επανέφερε τη glamour πλευρά των ’90s με ασπρόμαυρο πουά, φούξια και μπροκάρ, ενώ τα κοσμήματα του Pericles Kondylatos έδωσαν στα looks punk rock ένταση.

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Η Τάνια Μπρεάζου έδωσε στο catwalk τη θεατρικότητα του «You Can Leave Your Hat On» όσο το 5226 by Celia Kritharioti έδειξε τη βραδινή του πλευρά με σατέν, δαντέλα και μακριές γραμμές σε ροζ, τιρκουάζ και ασπρόμαυρο.

Η Ελένη Φουρέιρα άνοιξε το φινάλε με το νέο τραγούδι «So Sexy» και στη συνέχεια πέρασε από το pop performance στο dance set, με τους PLAYMEN και τον Αντώνη Δημητριάδη AD-1 στο «Tulum» και το «I Want Your Soul». Η σύμπραξη έδωσε τον τελευταίο ρυθμό στο εντυπωσιακό closing act των Three Cents premium mixers, Μεγάλου Χορηγού για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και η σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, μεταμορφώθηκε ώστε να φιλοξενήσει το πιο fashionable & bubbly After Party, μαζί με απολαυστικά Three Cents που πρόσθεσαν τη δική τους ξεχωριστή πινελιά στην εμπειρία, συνδυάζοντας ένταση, αυθεντικότητα με τον premium γευστικό χαρακτήρα τους.

Η Βίκυ Καγιά πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή σειρά εμφανίσεων και στο φετινό Madwalk.

Ο σύζυγος της Βίκυς Καγιά, Ηλίας Κρασσάς με τον μεγαλύτερο γιο του, Γιώργο.

Η Σάσα Σταμάτη, ο Νίκος Γεωργιάδης, ο Νίκος Κοκλώνης και ο Χάρης Σιανίδης.

Η Ιωάννα Ανδριοπούλου, η Σούλα Λιάκου, η Σοφία Μπιθαρά και η Φαίη Σκορδά.

Η Ρεγγίνα Κουρή, ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο Λεωνίδας Χριστόπουλος και ο Ηλίας Κοκκοτός.

Ο Θοδωρής Φέρρης έφερε το «Χίλια Κομμάτια» στη σκηνή, δίνοντας τον ρυθμό στο catwalk «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis». Η ΔΕΗ, Μεγάλος Υποστηρικτής του MadWalk για πέμπτη συνεχή χρονιά, παρουσίασε για πρώτη φορά στην πασαρέλα τη νέα της πρωτοβουλία με τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ και κεντρικό μήνυμα «Άφησε πίσω ό,τι σε κρατάει κάτω».

Ο Apostolos Mitropoulos εμπνεύστηκε από τα χρώματα της πρωτοβουλίας και δημιούργησε μια athleisure συλλογή, την οποία παρουσίασαν καθημερινοί άνθρωποι, ο καθένας με το δικό του στιλ και τον δικό του τρόπο να κινείται. Η συνύπαρξή τους στην ίδια πασαρέλα έδωσε μορφή στο μήνυμα ότι η χαρά της κίνησης ανήκει σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυσικής κατάστασης ή αναπηρίας.

Με το «Νανούρισμα», η Marina Satti, άλλαξε τον τόνο της βραδιάς με πολύ συναίσθημα, στο act της MAC Cosmetics. To act πλαισιώθηκε με στιγμιότυπα από την την ενέργεια του brand «Get Your MadWalk Moment with MAC», που είχε ξεκινήσει με τέσσερα beauty parties στην Αθήνα.

Η λαϊκή φωνή της Λένας Ζευγαρά έδωσε στο «Εξαρτάται» τη μουσική ένταση για το «Dual Narrative» του Sotiris Georgiou, μια συλλογή που έφερε δίπλα-δίπλα αέρινα μεταξωτά και αυστηρά κοστούμια. Στο ίδιο catwalk έκαναν το ντεμπούτο τους οι δύο νικητές του Model Casting Call by Colgate, που πραγματοποιήθηκε με πάνω από 3.500 συμμετοχές για τρίτη συνεχή χρονιά.

Οι Fashion Heroes βρέθηκαν μπροστά και πίσω από την πασαρέλα. Ο Dr. Chris περπάτησε για τον Dimitris Petrou, η Aria Skokos για τον Stelios Koudounaris και η Mariagapi για τη Celia Kritharioti και τη Greatness Athens. Η Mariagapi και η Athina Klimi μετέφεραν τις ιστορίες των συλλογών από το backstage της ΔΕΗ, ενώ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης συμμετείχαν επίσης οι Manos Kamakaris και Super Foteini.

Πίσω από τα looks της πασαρέλας, η MAC Cosmetics Make up Partner επιμελήθηκε το μακιγιάζ και η L’Oréal Professionnel Paris, ως Hair Partner, το hairstyling της βραδιάς.

Το «Ίσως» το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη έγινε το soundtrack μιας κινηματογραφικής εικόνας με αναφορές στο ιταλικό film noir. Στο «PARADISO in FIORE» του Dimitris Petrou, χειροποίητα τρισδιάστατα λουλούδια φορέθηκαν σαν κοσμήματα πάνω σε ανδρόγυνες σιλουέτες, με υποδήματα MIGATO.

Με Palomas από Three Cents Pink Grapefruit Soda, η βραδιά συνεχίστηκε στο after party, όπου στα decks βρέθηκαν οι PLAYMEN και ο Αντώνης Δημητριάδης AD-1.

Το MadWalk 2026 by Three Cents ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία για ακόμη μία χρονιά, με μια φαντασμαγορική διοργάνωση, μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στη μόδα και τη μουσική.

Η βραδιά έρχεται στις 23 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA, όπου οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα catwalks, τις μουσικές συμπράξεις και τις στιγμές που ξεχώρισαν.

(Φωτογραφίες: Studio Panoulis)