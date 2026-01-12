Μέσα από την εκπομπή του στον ΣΚΑΪ, «Διαχωρίζω τη θέση μου» ο Μάνος Βουλαρίνος σχολίασε για άλλη μία φορά τη Μαρία Καρυστιανού με, κάθε άλλο παρά, κολακευτικό τρόπο.

«Είπα “Καποδίστρια” και ο νους μου πήγε στη Μαρία την Καρυστιανού που ως πολιτικός πλέον, αλίμονο, επισκέφθηκε και αυτή τους αγρότες- εντάξει δεν ήταν και πάρα πολύ καλά ενημερωμένη αλλά δεν πειράζει» ανέφερε ο Μάνος Βουλαρίνος πριν προβάλλει το απόσπαμα από τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού: «Ήρθαμε να συναντηθούμε με τους αγρότες για να μάθουμε από πρώτο χέρι τι ακριβώς μέλλει γενέσθαι και τι συζήτησαν με τον Πρωθυπουργό- τι θα συζητήσουν με τον Πρωθυπουργό» έσπευσε να διορθώσει.

«Τι έγινε, να πούμε, συζήτησαν, τι θα συζητήσουν, τι διαφορά κάνει» σχολίασε δηκτικά ο Μάνος Βουλαρίνος. «Οι φωτογραφίες και τα βιντεάκια απ’ τα μπλόκα το ίδιο θα φαίνονται. Και άμα κανείς μας πει και τίποτα και μας κάνει και καμιά κριτική, ξεχνάμε ότι πια είμαστε πολιτικοί και επικαλούμαστε την άλλη μας ιδιότητα».

Η Μαρία Καρυστιανού στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας.

Μάνος Βουλαρίνος: «Τώρα στρέφεται το όπλο εναντίον τους»

«Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά για πρώτη φορά στη μεταπολεμική περίοδο, η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση, σχεδόν την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης, είναι ένα. Μία γροθιά απέναντι σε ένα γονέα» ήταν η δεύτερη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού που δεν άφησε ασχολίαστη ο Μάνος Βουλαρίνος: «Η κυβέρνηση βέβαια μάλλον έχει πάρει ποπ κορν και απολαμβάνει αυτούς που είδαν στην Καρυστιανού ένα όπλο που μπορούν να το στρέψουν εναντίον της και τώρα στρέφεται το όπλο εναντίον τους»..