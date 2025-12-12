Ο Σταύρος Νιάρχος και η Ντάσα Ζούκοβα Νιάρχου θεωρούνται ένα από τα πιο ακριβοθώρητα ζευγάρια στην υψηλή κοινωνία της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαθέτοντας και οι δύο γονίδια Χολιγουντιανών αστέρων, μοιράζουν τη ζωή τους ανάμεσα στη Γαλλία, την Αμερική και την Ελβετία, ενώ στις 17 Ιανουαρίου θα συμπληρώσουν 6 χρόνια ευτυχισμένου έγγαμου βίου.

Το βράδυ της Πέμπτης, η 44χρονη πρώην σύζυγος του Ρώσου μεγιστάνα Ρόμαν Αμπράμοβιτς, μοιράστηκε στο ανοιχτό της προφίλ στο Instagram φωτογραφίες από την επίσημη εμφάνισή τους στο Art & Artists Gala του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, μια ειδική βραδιά που γιορτάζει τα τελευταία 27 χρόνια τους πιο οραματιστές καλλιτέχνες της σύγχρονης εποχής των οποίων τα έργα δεσπόζουν στη συλλογή του Met, όπως αποκαλούν όλοι το πιο εμβληματικό μουσείο της Αμερικής- το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων, οι Jeff Koons, Jon Batiste, Amy Sherald, Jeffrey Gibson, Kent Monkman και Richard Tuttle.

Μάλιστα σε ανάρτησή της η διεύθυνση του μουσείου αποκάλυπτε πως ο Σταύρος Νιάρχος και η Ντάσα Ζούκοβα δεν ήταν απλά προσκεκλημένοι καθώς εκείνη ανήκει στην οργανωτική επιτροπή του φημισμένου γκαλά. Εξάλλου η αγάπη του ζευγαριού για τις Τέχνες είναι πολύ γνωστή, αφού θεωρούνται πολύ σημαντικοί συλλέκτες έχοντας από κοινού μια μεγάλη συλλογή έργων σπουδαίων καλλιτεχνών συνολικής αξίας πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Σταύρος Νιάρχος- Ντάσα Ζούκοβα: Οκτώ χρόνια αχώριστοι

Τα πρώτα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Σταύρος Νιάρχος «περνάει χρόνο» με την Ντάσα Ζούκοβα είχαν κυκλοφορήσει τον Δεκέμβρη του 2017. Τρία χρόνια αργότερα θα διοργάνωναν ένα λαμπερό γάμο στο ξενοδοχείο Kulm του Σεν Μόριτζ που ανήκει στην οικογένειά του- εκείνη μάλιστα ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί (και το τρίτο για εκείνη). Από τότε απέκτησαν άλλα δύο παιδιά, ενώ το μικρότερο είχε πριν από λίγες μέρες τα πρώτα του γενέθλια, έχοντας γεννηθεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα από τον προγραμματισμένο τοκετό.