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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Ο Νίκος Μαστοράκης άσκησε κριτική στην ΕΡΤ με αφορμή τη μεταγραφή του Απόστολου Μαγγηριάδη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.
- Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ κατέβαλε ρήτρα ύψους 59.000 ευρώ στην ΕΡΤ για την αποχώρηση του δημοσιογράφου Απόστολου Μαγγηριάδη.
- Η ΕΡΤ προχώρησε σε δημόσια πρόσκληση για την κάλυψη της θέσης του κεντρικού παρουσιαστή, την οποία τελικά κατέλαβε ο Παναγιώτης Στάθης.
- Ο Νίκος Μαστοράκης αμφισβήτησε τη διαδικασία επιλογής του νέου παρουσιαστή και έθεσε ερωτήματα σχετικά με την αξιοποίηση του εσωτερικού δυναμικού της ΕΡΤ.
Μέσα από την προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο Νίκος Μαστοράκης εξαπέλυσε μια νέα επίθεση κατά της ΕΡΤ με αφορμή τη μεταγραφή του Απόστολου Μαγγηριάδη στον ΣΚΑΪ.
«Όσο συνεχίζεται το μεγάλο Βυζαντινό πάρτι (όπου ο μπουφές είναι ήδη ανοικτός) στην ΕΡΤ, και όσο ιδιώτες θα απαντούν εκ μέρους της μούγκας του Παπαδόπουλου, θα υποκύπτω στον πειρασμό να αναρωιέμαι. Π.χ. όπως πρόσφατα, με τη μετακόμιση του Μαγγηριάδη (επάνοδος ήταν) στον Σκάϊ, αναρωτήθηκα πώς τον άφησε η ΕΡΤ να της φύγει; Σύμβαση δεν είχε; Έληξε; Ή η ΕΡΤ τσέπωσε μια ρήτρα από τον Σκαϊ και από δω πάνε κι άλλοι;» καταγγέλει ο Νίκος Μαστοράκης.
«Μαθαίνω ότι αυτό ακριβώς έγινε, τη ρήτρα 59.000 ευρώ την πλήρωσε ο Σκάϊ και η ΕΡΤ με γελοίο και ανόητο τρόπο, έκανε δημόσια πρόσκληση για κεντρικό παρουσιαστή. Φαντάζομαι ότι κάθε λογής ψώνια θα έσπευσαν να δηλώσουν υποψηφιότητα, αλλά τελικά τη θέση την κέρδισε ο Παναγιώτης Στάθης.
Δύο οι απορίες:
(1) Γιατί δεν επελέγη εσωτερικά ο νέος anchor; Η ΕΡΤ έχει την πολύ καλή και επιτυχημένη Στέλλα Στυλιανού. Από μεσημέρι σε βράδυ, καν’το όπως η Λένα!
(2) Είναι αλήθεια ότι υπέβαλε αίτηση και ο Παπαδόπουλος (ως παλαιός Β+ παρουσιαστής) η οποία όμως απερρίφθη από το Δ.Σ. επειδή ο Παπαδόπουλος κρίθηκε ακατάλληλος, και έτσι επελέγη ο Στάθης;
Στο Βυζάντιο απαντήσεις δεν δίδονται» καταλήγει ο Νίκος Μαστοράκης.
Νίκος Μαστοράκης: Σχέση «ζωής» με την Κρατική Τηλεόραση
Η σχέση του Νίκου Μαστοράκη με την κρατική τηλεόραση ξεκινά από τη γέννησή της στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και χαρακτηρίζεται από τεράστιες τηλεοπτικές επιτυχίες, καινοτομίες για την εποχή, αλλά και έντονο παρασκήνιο. Υπήρξε ο πρωτοπόρος που εισήγαγε με τεράστια επιτυχία το concept των τηλεπαιχνιδιών στην κρατική τηλεόραση, με το Bingo το 1968 να καθηλώνει το κοινό στους ελάχιστους τότε δέκτες.
Παράλληλα, υπήρξε από τους βασικότερους εξωτερικούς παραγωγούς και σκηνοθέτες της ΥΕΝΕΔ, δημιουργώντας μερικά από τα πιο δημοφιλή σόου της εποχής με αμερικανικά πρότυπα παραγωγής, γρήγορο μοντάζ και ζωντανή μουσική. Ως δαιμόνιος ρεπόρτερ και παραγωγός, οργάνωσε και εξασφάλισε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της κρατικής τηλεόρασης, φέρνοντας το 1970 τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο στο στούντιο για την εκπομπή «Αλάτι και Πιπέρι» του Φρέντυ Γερμανού.
Λίγο αργότερα, έγραψε και σκηνοθέτησε τη «Στησιχόρου 73», μία από τις πρώτες πολύ επιτυχημένες καθημερινές σειρές του ΕΙΡΤ το 1972, η οποία σημείωνε πρωτοφανή νούμερα τηλεθέασης. Ωστόσο, λόγω της έντονης δραστηριότητάς του κατά την περίοδο της Δικτατορίας και ιδιαίτερα της διαβόητης τηλεοπτικής συνέντευξης με τους κρατούμενους φοιτητές του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973, η σχέση του με τη δημόσια τηλεόραση διακόπηκε απότομα με τη Μεταπολίτευση το 1974, οδηγώντας τον εκτός του εγχώριου τηλεοπτικού προσκηνίου. Εκείνος έζησε για αρκετά χρόνια στο Λος Άντζελες, και επανήλθε δυναμικά στον ΑΝΤ1 στα τέλη της δεκαετίας του ’80 για να συνεχίσει την καριέρα του το 1993 στο STAR.