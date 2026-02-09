Η οικογένεια Κούστα έδωσε το παρών το Σάββατο στο κέντρο όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση.

Οικογένεια κανονική έχουν γίνει πλέον η Άννα Βίσση με τη Δήμητρα Κούστα, που χειροκρότησε την κουμπάρα και συνεργάτιδά της και την Παρασκευή και το Σάββατο μαζί με τις φίλες της από το πρώτο κεντρικό τραπέζι. Το βράδυ του Σαββάτου μάλιστα η Ελληνίδα σταρ ανέβασε στη σκηνή τον Ρομπέρτο Κούστα, τον ταλαντούχο γιο του συζύγου της, Γιάννη Κούστα από τον πρώτο του γάμο, για να ερμηνεύσει το Mad about it, ενα από τα πιο αξιόλογα υποψήφια κομμάτια των ελληνικών προκριματικών για τη Eurovision.

Οικογένεια έχουν γίνει πλέον και η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη που ταξίδεψαν μαζί στο Λονδίνο με τους γιους της, Διονύση και Φίλιππο. Οι φήμες λένε πως το ζευγάρι συζεί πλέον στο σπίτι της ηθοποιού στη Γλυφάδα και πολλοί πιστεύουν ότι η σχέση τους δεν θα αργήσει να επισημοποιηθεί. Πάντως οι φίλοι της Ντορέττας δεν κρύβουν ότι δεν την έχουν ξαναδεί πιο ευτυχισμένη.

Οικογένεια είναι και η Μαριέττα Χρουσαλά με την Καλομοίρα, αφού η δεύτερη ταξίδεψε στην Ελλάδα από την Ουάσιγκτον με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη για το πάρτι γενεθλίων του Λέοντα Πατίτσα που έκλεισε τα 50. Εκεί ήταν και η Σίλια Κριθαριώτη με τη, σύζυγο του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα και- φυσικά- την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αλλά και η Μαρία Μενούνος, η Αθηνά Οικονομάκου και η Βίκυ Καγιά. Φυσικά την παράσταση έκλεψε, όπως μας είπαν, η μητέρα του εορτάζοντα, Μαριγώ Λαιμού Πατίτσα.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με την Καλομοίρα στο πάρτι του Λέοντα Πατίτσα.

Και αν κάποιοι είχαν ελπίδες να δουν την Καλομοίρα στη σκηνή του ημιτελικού για τη Eurovision, η αλήθεια είναι ότι επιστρέφει στην Αμερική την Τετάρτη.

Η οικογένεια του ΑΝΤ1 στην κοπή της πίτας

Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου είναι προγραμματισμένη η κοπή της πίτας του ΑΝΤ1 και αυτή τη φορά θα πάρουν απουσίες. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές, η πρόσκληση είχε πιο… υποχρεωτικό χαρακτήρα, κάτι που σχολιάστηκε έντονα στο εσωτερικό του σταθμού, ίσως γιατί η φετινή σεζόν μέχρι στιγμής είχε περισσότερες δυσκολίες από χαρές και η ηγεσία του ομίλου θέλει να περάσει ένα μήνυμα δυναμικής ενότητας, που σε πολλές περιπτώσεις δείχνει να έχει διαρραγεί τον τελευταίο καιρό.

Πάντως η μόνη απουσία που θα είναι σίγουρα δικαιολογημένη είναι αυτή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, που έχασε πρόσφατα τη μητέρα του- τουλάχιστον εκείνος είναι το αγαπημένο παιδί της τηλεοπτικής οικογένειας.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη γυναίκα της ζωής του, Νάνσυ Αντωνίου.

Κουίζ: Βρέθηκαν πρώτη φορά φέτος στο ίδιο πάνελ. Από την πρώτη στιγμή το ένα πρόσωπο δεν είδε με καλό μάτι τον ερχομό του άλλου. Στην αρχή κρατήθηκαν τα προσχήματα, αλλά τώρα η σχέση τους πλέον όχι μόνο έχει ψυχρανθεί αλλά βρίσκονται ένα βήμα πριν από την έκρηξη.