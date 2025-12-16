Σε ένα νέο μεγάλο ξέσπασμα προχώρησε το πρωί της Τρίτης στον αέρα του Buongiorno ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, αυτή τη φορά εναντίον της καλής του φίλης, Κατερίνας Ζαρίφη, φέρνοντας σε φανερή αμηχανία την παρουσιάστρια της εκπομπής, Φαίης Σκορδά.

Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Κλέλια Ρένεση στον συνάδελφό τους, Άρη Καβατζίκη. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ενοχλήθηκε έντονα καθώς ένιωσε ότι η Κατερίνα Ζαρίφη δεν τον άφηνε να ολοκληρώσει τον συλλογισμό του με αποτέλεσμα να την ειρωνευτεί επειδή έλεγε «αγαπάμε Κλέλια». Γρήγορα ο διάλογός τους πήρε πιο δυσάρεστη τροπή με τους τόνους να ανεβαίνουν και από τις δύο πλευρές, κυρίως από εκείνον.

Λίγη ώρα μετά η Κατερίνα Ζαρίφη αποχώρησε από το πλατό πάρα πολύ απογοητευμένη από τη στάση που κράτησε στον αέρα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και δεν βγήκε μαζί του στην κοινή χιουμοριστική στήλη που έχουν καθιερώσει με επιτυχία το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα η ατμόσφαιρα ήταν τόσο ηλεκτρισμένη ανάμεσά τους που δεν κοίταζε καν ο ένας τον άλλον ούτε φυσικά αντάλλαξαν κουβέντα μεταξύ τους.

Ο τηλεοπτικός καβγάς ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Κατερίνα Ζαρίφη, όπως ήταν λογικό, έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου και δεν πέρασε απαρατήρητος από το Χ:

#Buongiorno Καταφερε ο Ουγγαρεζος να τσακωθει ΚΑΙ με την Ζαριφη;και να της την πει;Ας το κοιταξει λιγο..Να καταφερεις να τσακωθεις με την Ζαριφη ειναι συμπτωμα.. — Panos Chatziv (@TZEPI9s9jU98ncz) December 16, 2025

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Θα ζητήσει συγγνώμη από την Κατερίνα Ζαρίφη;

Η γνωριμία της Κατερίνας Ζαρίφη και του Δημήτρη Ουγγαρέζου μετράει σχεδόν δύο δεκαετίες και έχουν συναντηθεί επαγγελματικά αρκετές φορές, τόσο τηλεοπτικά, όσο και ραδιοφωνικά. Μάλιστα πολλοί πίστευαν μέχρι σήμερα πως η χημεία τους στον αέρα ήταν τόσο επιτυχημένη, που θα έπρεπε να αναλάβουν μαζί εκπομπή.

Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος το 2013 σε πάρτι του ραδιοφωνικού σταθμού «Ρυθμός».

Άνθρωποι από το κοινό τους εργασιακό περιβάλλον πιστεύουν πως ο Δημήτρης είναι εκείνος που πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από την Κατερίνα καθώς η έκρηξή του ήταν αδικαιολόγητη, κάνοντας την Κατερίνα να χάσει για πρώτη φορά την ψυχραιμία που τη χαρακτηρίζει. Άλλοι πάλι πιστεύουν πως οι λόγοι του ξεσπάσματός του, είναι πιο σύνθετοι, απλά αυτή τη φορά βρέθηκε στο στόχαστρό του ο μεγαλύτερος, μέχρι σήμερα, σύμμαχός του στην εκπομπή….