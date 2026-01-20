Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η χτεσινή επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Το μεγάλο μας τσίρκο», με πρωταγωνιστές την Ελεωνόρα Ζουγανέλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Εκτός από τα αποθεωτικά σχόλια που δέχτηκαν που δέχτηκαν οι χαρισματικοί πρωταγωνιστές, αυτό που συζητήθηκε έντονα ήταν η αλλαγή στην εξωτερική εμφάνιση της πρωταγωνίστριας που εμφανίστηκε πιο καλλίγραμμη από ποτέ.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με τον σύντροφό της, Νίκο Συρίγο.

Το μεσημέρι της Κυριακής, μαζί με τον, εδώ και δύο χρόνια, σύντροφό της, Νίκο Συρίγο, παρακολούθησαν τη sold out παράσταση της Στέγης «Οιδίποδας» με την Καριοφυλλιά Καραμπέτη και τον Νίκο Κουρή, με τον οποίο η Ελεωνόρα Ζουγανέλη διατηρεί φιλική σχέση από τη σεζόν που πρωταγωνίστησαν μαζί στην παράσταση «Η εκατομμυριούχος» στο Παλλάς.

Το παρών έδωσε όλη η ομάδα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι».

Την πρώτη του πρόβα ως συντονιστής της «Super Κατερίνα» έκανε το πρωί της Τρίτης ο Στέφανος Κωνσταντινίδης μετά την προγραμματισμένη απουσία της Κατερίνας Καινούργιου για ιατρικές εξετάσεις καθώς αυτές τις μέρες μπαίνει στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η ίδια πλέον φροντίζει να ξεκουράζεται περισσότερο και έχει περιορίσει πολύ τις μετακινήσεις της.

Ενοχλημένος ο Πέτρος Κωστόπουλος από τα σχόλια στην πρωινή εκπομπή του Star

Έντονα δυσαρεστημένος είναι ο Πέτρος Κωστόπουλος από το ρεπορτάζ του Breakfast @Star σχετικά με την επιβεβαίωση που φέρεται να έκανε σχετικά με την τηλεοπτική του επιστροφή στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου. Τι είχε όμως συμβεί; Ο πρώην συνεργάτης της Ελένης Τσολάκη, είχε αρνηθεί να κάνει σχόλια στις τηλεοπτικές κάμερες που τον περίμεναν χτες (και σήμερα) έξω από το ραδιόφωνο του Πειραιά, όπου έχει καθημερινή εκπομπή.

Η εκπομπή όμως μετέδωσε σήμερα ένα ηχητικό απόσπασμα από την εκπομπή του όπου έλεγε ότι επιστρέφει σε 12 μέρες στην τηλεόραση, «επιβεβαιώνοντας» έμμεσα τα ρεπορτάζ που έλεγαν ότι θα είναι μαζί με την Καραβάτου αλλά και την ημερομηνία της πρεμιέρας της νέας της εκπομπής (31/1). Πάντως το γραφείο Τύπου, εκτός απροόπτου, μέχρι αύριο θα έχει στείλει την επίσημη ανακοίνωση για τη νέα εκπομπή ώστε να βάλει τέλος στα σχόλια που ακούγονται τις τελευταίες εβδομάδες.

Εντύπωση πάντως προκαλεί ότι το σκηνικό της Κατερίνας Καραβάτου δεν έχει ξεκινήσει να στήνεται ακόμα, ούτε η ίδια έχει εμφανιστεί στα ΚΑΠΑ Studios, ούτε οι συνεργάτες της που πηγαίνουν καθημερινά στα γραφεία, έχουν ενημερωθεί επίσημα για τα νέα δεδομένα.