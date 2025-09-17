Αν και ο ΣΚΑΪ επιθυμούσε να έχει βγει αυτή την εβδομάδα στον αέρα το The Voice of Greece, οι καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις των συντελεστών από την περσινή σεζόν τους ανάγκασε να αλλάξουν τον αρχικό προγραμματισμό.

Το The Voice, που αποτέλεσε το πιο επιτυχημένο προϊόν του ΣΚΑΪ την περασμένη σεζόν, ξεκινάει τελικά γυρίσματα το μεσημέρι της Πέμπτης στα στούντιο ΚΑΠΑ 2 στο Μαρκόπουλο, αν και αρκετοί πίστευαν ότι θα επέστρεφε στα πλατό των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Γαλάτσι. Φήμες μάλιστα αναφέρουν πως ένας συντελεστής αρνήθηκε να υπογράψει αν τα γυρίσματα θα γίνονταν στο Γαλάτσι γιατί δεν τον βόλευε η απόσταση από το σπίτι του!

Η κριτική επιτροπή του The Voice θα είναι ακριβώς η ίδια: Γιώργος Μαζωνάκης, Έλενα Παπαρίζου, Χρήστος Μάστορας και Πάνος Μουζουράκης, ενώ την παρουσίαση αναλαμβάνει για άλλη μια φορά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Το κανάλι το Φαλήρου έχει αυτή τη στιγμή μεγάλη ανάγκη από το The Voice, μετά τον καταιγισμό αρνητικών δημοσιευμάτων που έχει δεχτεί τις τελευταίες μέρες: Από τη νομική, πλέον, διαμάχη με το δίδυμο Ρέβη- Κουρδή και την «άτακτη» αποχώρηση του Μάρκου Σεφερλή και τις πολύ χαμηλές επιδόσεις του Power Talk αλλά και του Exathlon που δείχνει να χάνει τη μάχη με τη «Φάρμα» του Star και μάλιστα με σημαντική διαφορά στα ποσοστά.