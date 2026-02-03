Μπορεί στην αρχή (και αυτής) της σεζόν οι Έλληνες παρουσιαστές να εύχονταν να περιοριστεί η αυτοαναφορικότητα στην τηλεόραση, οι υπόλοιποι όμως γνώριζαν ότι αυτό ήταν ένα ουτοπικό σενάριο.

Βρισκόμαστε στα μέσα της σεζόν και η μισή Ελληνική τηλεόραση συνεχίζει να τσακώνεται με την άλλη μισή και οι παρουσιαστές να γίνονται οι ίδιοι, πολλές φορές, κυρίαρχο θέμα της θεματολογίας τους. Και αν κάποιοι δηλώνουν ότι οι τηλεοπτικές κόντρες δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο αλλά μόνο τους ανθρώπους που εργάζονται στο Μέσο, τα μερίδια τηλεθέασης έρχονται να τους διαψεύσουν αφού ο κόσμος δείχνει να απολαμβάνει τα ξεσπάσματα των τηλεστάρ- όσο πιο υπερβολικά, τόσο πιο ελκυστικά.

Το πρωί της Τρίτης, το σίριαλ «Παπανώτας εναντίον Βουλγαράκη» συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση στην πρωινή ζώνη. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απάντησε σε όσους τα έβαλαν μαζί της επειδή δεν διαχώρισε με αυστηρότητα τη θέση της μετά τα απαξιωτικά σχόλια του συνεργάτη της για τη σύντροφο του Φώτη Ιωαννίδη.

Η αλήθεια είναι τις τελευταίες σεζόν, που η τηλεόραση προσπαθεί να συμμορφωθεί με τους νέους κανόνες πολιτικής ορθότητας, ο Δημήτρης Παπανώτας εξακολουθεί να τους απορρίπτει χωρίς ίχνος μεταμέλειας, φέρνοντας πλέον σε αρκετά δύσκολη θέση τόσο τους άμεσους συνεργάτες του όσο και τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA.

Φαίη Σκορδά: «Υπάρχει ζήλια στην τηλεόραση»

«Όλο αυτό έγινε τόσο μεγάλη αναπαραγωγή και ασχοληθήκαμε όλοι, που στο τέλος της ημέρας λες, τι; Να κάνεις παρατήρηση σε μια εκπομπή που είναι πετυχημένη 40 χρόνια για πέντε λεπτά; Να το αναφέρεις, αλλά εγώ λέω για την υπερβολή» ξεκίνησε να λέει η Φαίη Σκορδά που θεωρείται μία από τις πιο ευγενικές παρουσιάστριες στην Ελληνική τηλεόραση: «Αν είναι έτσι, να πούμε ότι η Σταματίνα είναι μια γυναίκα που έχει τρία παιδιά, τρέχει από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 τη νύχτα, είναι δυνατόν να θεωρεί τις γυναίκες και τον εαυτό της ότι είναι για να καθαρίζει το σπίτι ή για να ικανοποιεί σεξουαλικά κάποιον; Όχι προφανώς.

Η Φαίη Σκορδά, ο Δημήτρης Παπανώτας και η συνεργάτιδά της στην τηλεόραση του Mega, Νάνσυ Νικολαΐδου.

Αυτό που είπε ο Παπανώτας ήταν σωστό; Ήταν λάθος, ήταν προσβλητικό, προσέβαλε την κοπέλα, προσβάλει τις γυναίκες. Ο Παπανώτας είναι ένας άνθρωπος που φέρεται έτσι; Έναν άνθρωπο τον κρίνεις από όλη την πορεία του. Προφανώς αυτά που είπε ήταν λάθος και καλά έκανε η κοπέλα και βγήκε και απάντησε. Και καλά έκαναν όλοι και είπαν ότι είναι με την Βουλγαράκη. Αλλά έχει γίνει μια υπερβολή που τώρα βάζουμε στον στόχο τι, ποιους;» συνέχισε η παρουσιάστρια του Buongiorno.

«Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι τώρα και εκ του πονηρού… Κάποιος θέλει να την πει τώρα στο Happy Day που 100 χρόνια κάνει επιτυχία; Δεν μου αρέσουν ούτε οι δηλώσεις του Παπανώτα οι συγκεκριμένες αλλά βρήκαμε τώρα το Happy Day που τους έχει πάρει τα… όλους, 100 χρόνια, για να πούμε την άποψή μας. Δεν είναι στο απυρόβλητο το Happy Day. Είπαν για την Σταματίνα που δεν είπε, που δεν έκανε. Γιατί απλώθηκε στην εκπομπή; Τι σημαίνει, ότι δεν κρατούν καλά τις ισορροπίες;

Όλοι στην τηλεόραση, δεν θέλω να λέω οι άλλοι, μια ζήλια υπάρχει λίγο. Θέλετε να σας θυμίσω τι έχει ειπωθεί στην ελληνική τηλεόραση; Ας κάτσει ο καθένας να αναλογιστεί τι έχει πει on camera και αν αυτά που έχει πει είναι πάντα υπέρ των γυναικών, τότε να κάνει και την κριτική του. Αν σε όλη σου την πορεία, από την πρώτη μέρα που βγήκες, είσαι γυναίκα ή άντρας, ο τρόπος σου είναι υπέρ των γυναικών, κάνε και την κριτική σου. Έχουν λόγο να μιλήσουν αυτοί που στην πορεία τους πάντα ήταν υπέρ των γυναικών και ποτέ δεν έχει ακουστεί κάτι ρατσιστικό, κάτι υποτιμητικό».

Η τοποθέτηση της Φαίης Σκορδά, θεωρήθηκε μάλιστα από πολλούς ότι είχε ως έμμεσο στόχο, τον πρώην σύζυγο και συμπαρουσιαστή της για χρόνια στην τηλεόραση, Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος προχώρησε σήμερα σε ένα νέο ξέσπασμα εναντίον του Δημήτρη Παπανώτα -αλλά και του Happy Day συνολικά-, ο οποίος του απάντησε πολύ σκληρά μέσα από τα social media του.

Τηλεόραση VS τηλεόρασης

«Λοιπόν, ακούστε, επειδή τώρα με ειρωνευτήκατε όλοι εκεί» είπε ο Γιώργος Λιάγκας απευθυνόμενος στο Happy Day. «Πριν από δύο μήνες, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στο πάνελ της εκπομπής, ήταν συνεργάτης –και είναι, εξακολουθεί να είναι εξωτερικός συνεργάτης της εκπομπής– ο Σταύρος Μπαλάσκας, επί αστυνομικών θεμάτων, έκανε κάτι από μόνος του, που αισθητικά για μένα ήταν τεράστιο λάθος.

Σε ένα θέμα χαριεντισμού και πλάκας, σήκωσε την μπλούζα του και έδειξε το στήθος του. Εκείνη την ώρα λοιπόν, κι εγώ έμεινα. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Άμεσα αντέδρασα και του είπα: “Σταύρο αυτό που έκανες θεωρώ ότι ήταν λάθος, δεν μου αρέσει”. Δεν τον πυροβόλησα, δεν τον σκότωσα, ούτε τον έδιωξα. Και τον έβαλα να ζητήσει συγγνώμη την ίδια ώρα.

Ζήτησε συγγνώμη και πήγαμε παρακάτω. Εκεί ό,τι και να πει κάποιος άλλος, είναι κομπλεξικό. Γιατί το έχεις λήξει το θέμα. Θα μου πεις, “Λιάγκα πάντα έχεις την ίδια αντίδραση;”. Όχι. Κι εγώ πολλές φορές είχα λανθασμένη αντίδραση σε λάθος συνεργάτη μου και λάθος του εαυτού μου, και λειτούργησα με χρονοκαθυστέρηση.

Πάντα όμως κάποια στιγμή το κατάλαβα και ζήτησα ένα συγγνώμη ειλικρινές. Και γι’ αυτό κάνω ακόμα τριάντα χρόνια καριέρα στην τηλεόραση. Γιατί τα λάθη μου, με ειλικρίνεια –κοιτάζω τον κόσμο– και έχω πει συγγνώμη, και φαίνεται στην πορεία μου αν τα επαναλαμβάνω ή αν διορθώνομαι. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι να κάνεις λάθη, αλίμονο αν δεν κάνεις λάθη. Το θέμα είναι πώς τα αντιλαμβάνεσαι.

Το πρόβλημα λοιπόν το δικό σας είναι, ότι αντί να καταλάβετε ότι κάνατε λάθος –είναι ανθρώπινο– θεωρείτε ότι βάλλουμε εναντίον σας όλοι, επειδή έχετε μία επιτυχημένη εκπομπή. Δείτε το αυτό πραγματικά. Αν μετά από όλο αυτό θεωρείτε ως συμπέρασμα ότι βάλλεστε επειδή η εκπομπή σας είναι επιτυχημένη και σας ζηλεύουμε εμείς οι μικροί που θα επιθυμούσαμε να κάνουμε τη δική σας καριέρα, ok, να μας ευλογήσει ο Θεός να την κάνουμε. Δείτε το πραγματικά, αν αυτό έχετε καταλάβει.

Ο Γιώργος Λιάγκας με τη Φαίη Σκορδά και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή το 2010.

Εδώ ή λες: “Παιδιά κάναμε λάθος, προχωράμε” και βάζεις και τον Παπανώτα να ζητήσει ένα συγγνώμη. Γιατί εδώ λέτε αν στεναχωρήσαμε τη Βουλγαράκη, επειδή της κάναμε και πρόταση, της ζητάμε συγγνώμη. Το θέμα είναι αν στεναχωρήθηκε η Βουλγαράκη ή αν το μήνυμα που εκπέμψατε είναι λανθασμένο; Γιατί δεν καταλαβαίνω το συγγνώμη πού πήγαινε; Αν στεναχωρήθηκε η Βουλγαράκη;

Η Βουλγαράκη στεναχωρήθηκε, σας το λέω εγώ, μίλησα μαζί της. Το ‘πε και χθες η κοπέλα, μιλάει και της κάνει pampering εδώ η Φωτεινή, μισή μέρα μιλάει με τη Βουλγαράκη που είναι κολλητές. Έχει στεναχωρηθεί, σας το λέω εγώ. Και μπράβο που ζήτησε συγγνώμη από τη Βουλγαράκη. Για το μήνυμα που εξέπεμψε η εκπομπή δεν ζητάτε συγγνώμη απ’ ό,τι κατάλαβα;».

Η Ελένη Βουλγαράκη με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Φταίει ο ΑΝΤ1 και το Open που σας κάναν κριτική; Καταλάβατε τι γίνεται; Το πρόβλημα δεν είναι το λάθος, είναι η αντιμετώπιση του λάθους. Που εδώ θεωρείτε, ενώ έγινε πατάτα –που σας είπε και ο Βερύκιος “κάναμε πατάτα”– και λέτε “όχι δεν κάναμε πατάτα, μας ζηλεύουν επειδή έχουμε επιτυχία”. Πραγματικά τώρα; Δεν κάναμε πατάτα αλλά μας ζηλεύουν επειδή έχουμε επιτυχία;» κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας o οποίος είχε συνεργαστεί με τον Δημήτρη Παπανώτα τη σεζόν 2019-2020 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

