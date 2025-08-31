Ο αγαπημένος σε όλο τον κόσμο Τομ Χανκς, αλλά ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα σταρ του Χόλιγουντ, συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές μαζί με την σύζυγό του, μέχρι την «τελευταία σταγόνα»!

Τομ Χανκς και Ρίτα Γούίλσον, που όπως επισημαίνει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ το skiathoschannel.gr συμπληρώνουν φέτος 37 χρόνια γάμου, απολαμβάνουν τα τελευταία 24ωρα των διακοπών τους στη Μεσόγειο, επιστρέφοντας στα νησιά του Αιγαίου που λατρεύουν.

Το πρωί της Κυριακής, το πολυτελές yacht «Margarita» του διάσημου ζευγαριού προσέγγισε το παλιό λιμάνι της Σκιάθου για ανεφοδιασμό σε καύσιμα, ενώ ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός και η σύζυγός του επέλεξαν να ξεκινήσουν την τελευταία μέρα της παραμονής τους στο νησί με ένα αυθεντικά ελληνικό πρωινό: Σκοπελίτικες τυρόπιτες από τον παραδοσιακό φούρνο της Σκιάθου!