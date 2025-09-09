Μετά από ένα μεγάλο διάστημα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Τσάρλι Σιν επιστρέφει και αυτή τη φορά δεν έχει τίποτα να κρύψει. Ο διασημος ηθοποιός, που έγινε διάσημος από την ταινία Πλατούν του Όλιβερ Στόουν, γιόρτασε τα 60ά του γενέθλια στις 3 Σεπτεμβρίου, κλείνοντας ταυτόχρονια οκτώ χρόνια νηφάλιος.

Σήμερα, ο Αμερικανός σταρ που φλέρταρε όσο λίγοι με την απόλυτη αυτοκαταστροφή, αφηγείται την ιστορία του σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «aka Charlie Sheen» και σε ένα βιβλίο με τις αναμνήσεις του, «The Book of Sheen». Και στα δύο πρότζεκτ, αντιμετωπίζει το ταραχώδες παρελθόν του με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Οι αποκαλύψεις του Τσάρλι Σιν

Ο Σιν είναι ειλικρινής για το παρελθόν του, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ναρκωτικών, των δημόσιων ξεσπασμάτων και ακόμη και των σεξουαλικών του επαφών με άνδρες. Στο ντοκιμαντέρ, λέει ότι «άλλαξε μενού» μετά από χρόνια που ήταν με γυναίκες και βρήκε την εμπειρία «γα#^!*να απελευθερωτική». Αποκαλύπτει επίσης ότι αυτές οι εμπειρίες ξεκίνησαν όταν έκανε χρήση κρακ. Αποδίδει την απόφασή του να κρατήσει αυτό το κομμάτι της ζωής του μυστικό για τόσο καιρό σε εκβιασμούς, εξηγώντας ότι ένιωθε «όμηρος» από ανθρώπους που απειλούσαν να τον εκθέσουν. Τώρα, νιώθει μια αίσθηση ελευθερίας έχοντας αναλάβει όλη την ευθύνη για το παρελθόν του.

«Κάποια πράγματα ήταν περίεργα. Πολλά ήταν πολύ διασκεδαστικά, και η ζωή συνεχίζεται». Με τα χρόνια, λέει ο Τσάρλι Σίν, είχε να αντιμετωπίσει και άτομα που απειλούσαν να δημοσιοποιήσουν τις πληροφορίες. Και για πολύ καιρό, λέει ότι τους πλήρωνε. «Ήταν ένας τεράστιος εκβιασμός», εξηγεί ο πατέρας πέντε παιδιών στο Good Morning America. «Και έτσι, εκείνη την εποχή, σκέφτηκα: «Εντάξει, ας πληρώσουμε για να το κρατήσουμε μυστικό. Και ας ελπίσουμε ότι θα μείνει εκεί, ας το ξεχάσουμε, εντάξει; Ας το ξεχάσουμε».

Αλλά μετά από χρόνια που ένιωθε «όμηρος» των πληροφοριών, ο Τσάρλι Σιν είναι έτοιμος να αφήσει τα πράγματα να πάρουν τον δρόμο τους. «Απλά πρέπει να απαλλαγώ από αυτό», λέει. «Και μετά να δω πώς θα αντιδράσει ο κόσμος αν μάθει αυτά τα πράγματα. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια έγραφα μια ιστορία με θέμα: «Ωχ, αν το αποκαλύψω ποτέ, τότε έτσι θα μου φερθούν, έτσι θα με αντιμετωπίσουν, έτσι θα νιώσουν».

Μια θριαμβευτική επιστροφή

Η τηλεοπτική εξομολόγηση ενός από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς στην ιστορία της τηλεόρασης (για την κωμική σειρά Two and a half men) δεν είναι απλώς μια αναδρομή στα δύσκολα χρόνια της ζωής του, αλλά και μια ματιά στο ταξίδι του προς την αποτοξίνωση και τους στόχους του για το μέλλον.

Ο Τσάρλι Σιν, που είχε παραδεχτεί πριν από 10 χρόνια ότι είχε κολλήσει τον ιό HIV λέει ότι επικεντρώνεται στο να επανορθώσει τα λάθη του και θέλει να επιστρέψει στην υποκριτική. Συγκρίνει την πιθανή επιστροφή του με τον πατέρα του, Μάρτιν Σιν, ο οποίος κέρδισε τον ρόλο του στη σειρά The West Wing σε ηλικία 59 ετών. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με φίλους, συγγενείς και συναδέλφους, συμπεριλαμβανομένης της πρώην συζύγου του, Ντενίζ Ρίτσαρντς.

Η υποστήριξη της πρώην συζύγου του

Η Ντενίζ, η οποία είχε μια πολύ έντονη σχέση με τον Τσάρλι Σιν που κατέληξε ένα πολύ σκληρό διαζύγιο με μια σκληρή δικαστική διαμάχη και αλληλοκατηγορίες, έχει μεγάλο ρόλο στο ντοκιμαντέρ. Εκείνη και ο Σιν έχουν εργαστεί σκληρά για να χτίσουν μια φιλική σχέση συνεπιμέλειας για τις κόρες τους, τη Σάμι και τη Λόλα.

Η Ρίτσαρντς πόζαρε μαζί του στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ, σε μια επίδειξη υποστήριξης προς τον πρώην σύζυγό της. «Όταν η ζωή γίνεται δύσκολη, βαθιά μέσα μας ξέρουμε ότι μπορούμε να βασιζόμαστε ο ένας στον άλλο. Είμαι πολύ περήφανη για αυτόν και αισθάνομαι πραγματικά τιμή που μου ζήτησε να γίνω μέρος της ιστορίας του».

