Με αφορμή την τηλεοπτική της επιστροφή με τον νέο κύκλο του The Morning Show με συμπρωταγωνίστρια και συμπαραγωγό τη Ριζ Γουίδερσπουν, η Τζένιφερ Άνιστον φωτογραφήθηκε με το βασικό γυναικείο καστ της σειράς του Apple TV+ και αποκάλυψε κάποια μυστικά ομορφιάς της.

«Νομίζω ότι όσον αφορά το να γερνάς με χάρη, έχω μια αστείρευτη πηγή αισιοδοξίας και θετικής ενέργειας. Πείτε το νεότητα αν θέλετε. Αλλά νομίζω ότι όλα ξεκινούν από το πώς αγαπάμε το σώμα μας και αγαπάμε το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε» αποκάλυψε η 56χρονη ηθοποιός.

«Δεν θα πω ότι δεν κάνω περιποιήσεις προσώπου, λέιζερ και όλα αυτά τα καλά πράγματα. Εννοώ, φροντίζω τον εαυτό μου», συνέχισε η Τζένιφερ. «Δεν θα αφήσω απλά τα γκρίζα μαλλιά να πάρουν τον έλεγχο. Είναι θέμα προοπτικής, αλλά και συνειδητοποίησης ότι αυτό είναι το μοναδικό μας σώμα».

Η Τζένιφερ Άνιστον έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι είχε δοκιμάσει το μπότοξ αλλά δεν της ταίριαζε, ενώ πριν από λίγους μήνες είχε γίνει παγκόσμιο viral όταν παραδέχτηκε ότι είχε κάνει θεραπεία προσώπου με σπέρμα σολωμού.

Η Τζένιφερ Άνιστον και οι «μαγικές» ενέσεις πεπτιδίων

Η Τζένιφερ Άνιστον φαίνεται πως πιστεύει περισσότερο στις ενέσιμες θεραπείες με πεπτίδια και έχει μάλλον δίκιο αφού πολλοί δερματολόγοι συμφωνούν μαζί της.

Οι ενέσεις πεπτιδίων, γνωστά ως βιομιμητικά πεπτίδια, είναι θεραπείες μεσοθεραπείας που εφαρμόζονται μέσω ενέσεων για την ανανέωση και ενίσχυση της επιδερμίδας. Τα πεπτίδια είναι μικρές αλυσίδες αμινοξέων, που αποτελούν τις δομικές μονάδες των πρωτεϊνών.

Οι ενέσεις αυτές που αγαπάει η Τζένιφερ Άνιστον επιβραδύνουν τη γήρανση του δέρματος αυξάνοντας την παραγωγή κολλαγόνου, μειώνοντας τις ρυτίδες και βελτιώνοντας τη σφριγηλότητα. Παράλληλα αυξάνουν την παραγωγή υαλουρονικού οξέος, κάνοντας το δέρμα πιο ενυδατωμένο και ζωντανό και βοηθούν στην αναδόμηση του δέρματος, βελτιώνοντας την υφή του και την ελαστικότητά του.

Advertisement

Φταίει (και) ο έρωτας για όσα της συμβαίνουν

Τους τελευταίους μήνες, η Τζένιφερ Άνιστον διανύει μια τρυφερή περίοδο στην προσωπική της ζωή, έχοντας βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του Τζιμ Κέρτις.

Πηγή από το περιβάλλον της Άνιστον λέει στο περιοδικό People: « Είναι τόσο συνηθισμένη να τρέχει με 100 μίλια την ώρα» λόγω της καριέρας της αλλά ο Κέρτις «τη βοήθησε να στραφεί στο μέσα της και να επιβραδύνει λίγο».

Advertisement

Ο συγγραφέας και μετασχηματιστικός coach της μαθαίνει να «εκτιμά πραγματικά και να αισθάνεται περήφανη για όλα όσα έχει χτίσει». Ο Κέρτις είναι επίσης πολύ υποστηρικτικός, «και αυτό βοηθά την Άνιστον να εξελιχθεί», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο πετυχημένος συγγραφέας και υπνοθεραπευτής της μαθαίνει να «εκτιμά πραγματικά και να αισθάνεται περήφανη για όλα όσα έχει χτίσει». Ο Κέρτις είναι επίσης πολύ υποστηρικτικός, «και αυτό βοηθά την Άνιστον να εξελιχθεί», σύμφωνα με την ίδια πηγή.